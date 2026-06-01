Coloca Gobierno de Pepe Saldívar a Guadalupe en primer lugar de actividad económica: INEGI

Zacatecas, Zac.- El municipio de Guadalupe, gobernado por Pepe Saldívar, ocupa el primer lugar en actividad económica de todo el Estado de Zacatecas, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un estudio realizado durante el primer trimestre del año 2025, en el apartado de Indicadores Laborales para los Municipios de México (ILMM).

De acuerdo a la estadística presentada por el INEGI, referente a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Guadalupe destaca de entre el resto de las municipalidades zacatecanas por la alta ocupación laboral, misma que se encuentra arriba del 58 por ciento, cinco puntos porcentuales por encima del promedio estatal.

“En Guadalupe estamos viendo los resultados de hacer equipo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, con el de David Monreal, con el sector empresarial, con el campo, así como con las y los emprendedores, porque somos facilitadores de inversión, siempre apegados a la ley”.

“En nuestro territorio se construye un Hospital de Especialidades; las viviendas del bienestar, proyectadas cinco mil tan solo en Guadalupe en el actual sexenio de la Presidenta; además de las casas que construyen inmobiliarias tanto locales como de otras entidades; la llegada de más cadenas comerciales y los emprendimientos que apoyamos a través del SARE, todo esto genera empleos y activa la economía del municipio en beneficio de las y los guadalupenses”, indicó el edil.

Agregó que factores importantes para que suceda este crecimiento económico en Guadalupe, son las condiciones para el desarrollo de comercios, la llegada de empresas nacionales de diversa índole que tienen la confianza de que llegan a un territorio donde se ya se respira un ambiente de paz, gracias a la estrategia de seguridad coordinada entre los órdenes de gobierno.

Según datos del SARE Guadalupe, el año 2025 cerró con una inversión de más de 103 millones de pesos por concepto de negocios creados, generando cerca de mil empleos directos en el municipio, mientras que en lo que va del 2026 al cierre del mes de mayo se reporta una inversión de 53 millones de pesos y 470 empleos generados.

Finalmente cabe señalar que la actual administración en equipo con la síndica y las y los regidores, se privilegia el desarrollo de la actividad comercial, así como la inversión inmobiliaria, en salud, en educación y muchos otros rubros que generan empleo, siempre bajo el respeto de la ley y sin necesidad de endeudar al municipio.