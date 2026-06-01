Es UAG sede de Olimpiada Nacional de Ciencias Exactas

Equipos finalistas presentaron sus proyectos ante un jurado especializado durante el evento realizado en la Universidad Autónoma de Guadalajara

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) llevó a cabo la 9ª Olimpiada Nacional de Ciencias Exactas CIEX-STEM26, donde estudiantes de distintas partes del país presentaron y defendieron sus proyectos ante un jurado especializado.

El evento contó con la participación de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), el Tecnológico de Monterrey, autoridades académicas e invitados especiales.

Durante la competencia, cada equipo tuvo la oportunidad de exponer su proyecto y responder las preguntas de los evaluadores, quienes analizaron la creatividad, innovación y desarrollo de cada propuesta. Además, los estudiantes convivieron y compartieron experiencias mientras el jurado realizaba la deliberación final.

Tras una jornada de presentaciones y evaluación, los proyectos ganadores fueron:

Primer lugar: Proyecto GMIG, del Instituto Motolinia de San Luis Potosí, con 297.6 puntos.

Proyecto GMIG, del Instituto Motolinia de San Luis Potosí, con 297.6 puntos. Segundo lugar: BIOON, del Colegio Miraflores de Guanajuato, con 294.2 puntos.

BIOON, del Colegio Miraflores de Guanajuato, con 294.2 puntos. Tercer lugar: LeafCORE, también del Colegio Miraflores de Guanajuato, con 286.9 puntos.

También se reconoció la participación de los proyectos EcoMacetas, del Colegio Miguel Hidalgo de Chiapas, y Bastón Multiusos Inteligente, del Colegio Fray Toribio de Benavente de Hidalgo, por su destacada presentación durante la competencia.

La jornada concluyó con la ceremonia de premiación, donde autoridades académicas felicitaron a todos los participantes por su esfuerzo, dedicación y entusiasmo por las ciencias exactas y la innovación.