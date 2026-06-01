Refuerzan medidas de vialidad ante temporada de lluvias

Zacatecas, Zac.– Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las y los zacatecanos, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), implementa un esquema de difusión y supervisión operativa ante el registro de las primeras precipitaciones pluviales en la entidad.

Por indicaciones precisas de las autoridades de seguridad, elementos de vialidad reforzarán los patrullajes preventivos en los principales ejes viales de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, tales como el bulevar Metropolitano, las calzadas Héroes de Chapultepec, Solidaridad y sobre las vialidades de Vetagrande y Manuel Felguérez.

Por lo anterior, se recomienda a conductoras y conductores manejar con luces encendidas; reducir la velocidad de manera preventiva, ya que la distancia de frenado se duplica sobre superficie mojada; aplicar distancia de seguridad; evitar zonas de riesgo y no cruzar en encharcamientos o corrientes de agua acumuladas.

En lo que compete a ciclistas y motociclistas, se les exhorta a resguardarse en zonas seguras y, en caso necesario de transitar, deberán hacer uso de casco de seguridad, chaleco y evitar conducción zigzagueada.

Importante realizar la revisión previa de las condiciones de limpiaparabrisas, neumáticos, así como evitar en todo momento el uso de distractores.

Con estas acciones, se coadyuva a prevenir hechos de tránsito, los cuales derivan en lesiones de leves a permanentes, daños materiales y pérdidas de vida; lo anterior, debido a que la combinación de agua, residuos de aceite en el pavimento y la reducción de visibilidad incrementan significativamente.