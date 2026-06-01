Fortalece Artes UAZ vinculación cultural y educativa

Zacatecas, Zac.-Como parte de las actividades académicas impulsadas por la Academia de Investigación y de los trabajos desarrollados por el Cuerpo Académico UAZ-193 “Educación, Políticas Culturales y Artes” y la academia de Investigación-Creación, estudiantes de la Licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas llevaron a cabo el ciclo de teatro “Entre historias y títeres” en las instalaciones de la Biblioteca Pública Mauricio Magdaleno, en la ciudad de Zacatecas.

La actividad reunió una serie de presentaciones escénicas dirigidas al público infantil, cuyo proceso de creación, montaje y desarrollo se realizó desde las unidades de aprendizaje de Pedagogía II y Poética, integrando procesos formativos orientados a la práctica artística, la reflexión pedagógica y la vinculación social.

A través de estas puestas en escena, las y los estudiantes consolidaron ejercicios de intervención artística que evidencian el trabajo académico desarrollado al interior del programa educativo, así como el compromiso institucional de la Licenciatura en Artes con la generación de proyectos culturales de impacto comunitario y educativo.

Las adaptaciones teatrales y propuestas escénicas estuvieron enfocadas en la construcción de experiencias estéticas significativas para las infancias, priorizando estrategias sensibles y creativas que fortalecen el vínculo entre el arte, la imaginación y las experiencias humanas, sociales y culturales.

De esta manera, las actividades promovieron espacios de encuentro donde el teatro y los títeres funcionaron como herramientas de expresión, aprendizaje y acercamiento cultural.

Asimismo, este ciclo representa el inicio de una serie de actividades colaborativas que comenzarán a consolidarse dentro de la agenda de trabajo conjunta entre la Biblioteca Pública Mauricio Magdaleno y el Programa de Licenciatura en Artes, fortaleciendo con ello los procesos de vinculación interinstitucional, difusión cultural y formación artística en beneficio de la comunidad zacatecana.

Con acciones de esta naturaleza, la Licenciatura en Artes reafirma su compromiso con una formación integral que articula la creación artística, la investigación y la responsabilidad social universitaria, contribuyendo al fortalecimiento de proyectos culturales con sentido educativo y comunitario.