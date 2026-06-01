Programas sociales atienden de manera integral a familias zacatecanas

Zacatecas, Zac.- Con una inversión histórica superior a los 394 millones de pesos y más de 192 mil apoyos directos entregados, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) opera, en el Año del Progreso, cinco programas sociales que atienden de manera integral a los grupos más vulnerables de Zacatecas: familias en situación de inseguridad alimentaria, personas con discapacidad y sus cuidadoras, adultos mayores en riesgo de aislamiento, y comunidades que requieren servicios de salud y rehabilitación en sus propios municipios.

En la conferencia de prensa semanal La Informativa de Zacatecas, se informó que bajo la directriz de la Presidenta Honorífica, Sara Hernández de Monreal, la política social impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, se hace con visión humanista y enfoque en los grupos históricamente vulnerables del estado de Zacatecas.

Corazón Contento: seguridad alimentaria con capacidad de gasto



El Director del SEDIF, Víctor Humberto de la Torre Delgado, indicó que el programa Corazón Contento, que consiste en la entrega directa de canastas alimentarias como complemento a los apoyos del Sistema Nacional DIF, ha alcanzado un total de 192 mil apoyos entregados y una inversión histórica cercana a los 284 millones de pesos.

Durante 2025, la inversión fue de aproximadamente 160 millones de pesos, con presencia en más de 30 municipios, bajo un esquema de aportación peso a peso entre el gobierno estatal y los ayuntamientos.

Para 2026, ante municipios que no se sumaron al esquema de convenio, el Gobernador David Monreal Ávila instruyó la apertura de una nueva ventanilla con esquema peso a peso directo con el beneficiario, con aportación estatal de 125 millones de pesos para este ejercicio.

Recuperación del espacio público y cohesión social



El programa de Eventos Familiares nació en 2021, en la etapa pospandemia, con el propósito de que las familias zacatecanas recuperaran sus espacios públicos, al fomentar la sana convivencia y la cohesión social; el SEDIF opera festivales emblemáticos como el Día de la Familia, el Día del Niño, el Día de la Madre y el Día del Padre.

De la Torre Delgado destacó que dos festivales han consolidado a Zacatecas como destino de turismo de ocasión: el Festival de Día de Muertos y el Festival de Luces de diciembre, ambos impulsados por la Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal.

Para el presente año, el estado invitado al Festival de Día de Muertos será Oaxaca, con una invitación formal que se realizará en el presente mes.

Salud y Rehabilitación, del CREE a los municipios



El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), institución de tercer nivel, pasó de 23 mil atenciones en 2021 a más de 187 mil en 2025, gracias a la habilitación del turno vespertino, la reactivación del tanque terapéutico y el equipamiento progresivo.

Complementariamente, las 45 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) instaladas en los municipios del estado amplían la cobertura territorial del programa.

La inversión histórica en atención a personas con discapacidad ha incluido el equipamiento de 48 unidades de rehabilitación en 2021, adquisición de auxiliares auditivos digitales en 2022, instalación de un taller de órtesis y prótesis en 2023, equipamiento de 25 UBR en 2024 y adquisición de un electromiógrafo en 2025.

En cuanto a los implantes cocleares, iniciativa arrancada en 2024, para el presente año el SEDIF atiende a 11 beneficiarios de un total programado de 20 unidades.

Informó que el programa Vive Feliz, Vive Saludable, operado en coordinación con la Secretaría de Salud y alineado con el sistema de cuidados de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzó más de 67 mil atenciones en 2025 mediante toma de talla y peso a niños en instituciones públicas.

Cuidando de Ti con Amor, dignifica el trabajo invisible



El programa Cuidando de Ti con Amor entrega apoyos económicos directos a cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad permanente, con el reconocimiento que el 85 por ciento de quienes ejercen este rol son mujeres que dedican en promedio hasta 24 horas semanales a la asistencia de un familiar con alta dependencia, viéndose obligadas a abandonar el mercado laboral formal.

Desde su arranque en 2024, el programa ha entregado más de 16 mil 800 apoyos a más de 1 mil 400 beneficiarias, con una inversión superior a los 20 millones de pesos; para 2026 se tienen programados más de 555 beneficiarios, con un apoyo económico anual de 14 mil 400 pesos por persona.

Casas de Vida: resiliencia demográfica ante el envejecimiento



El programa Casas de Vida, Amat-te y Casas del Bienestar atiende el envejecimiento acelerado de la población zacatecana; más de 20 de cada 100 personas tienen 60 años o más, lo que representa cerca del 12 por ciento de la población total.

El estado cuenta con 18 Casas de Vida en diferentes municipios. Adicionalmente, se prevé la próxima apertura de las Casas del Bienestar en Jerez y Apozol, con una inversión conjunta cercana a los 90 millones de pesos en espacios recuperados y habilitados de primer nivel para adultos mayores, que incluyen atención médica, nutricional y de permanencia.

Zacatecas, referente nacional en ciencia, tecnología e innovación



El Director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, indicó que se ha posicionado a Zacatecas como el único estado del país en otorgar becas estatales en maestrías y doctorados en las áreas de ciencias básicas, ingenierías y humanidades.

En total, más de 31 millones de pesos se han destinado al beneficio de 4 mil 300 estudiantes de licenciatura y posgrado, mientras que 10.4 millones de pesos adicionales se han distribuido como apoyos económicos para más de 750 estudiantes, docentes e investigadores en modalidades de publicaciones científicas y eventos tecnológicos.

Destacó que Zacatecas se ubica en el sexto lugar nacional con 40 investigadores por cada 100 mil habitantes, con lo que supera a estados de la región como Aguascalientes, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Guanajuato, con 660 integrantes activos en el SNI y una derrama económica indirecta superior a los 176 millones de pesos.