Clausuran Primer Diplomado Internacional Interdisciplinario en Manejo de Antibióticos

Zacatecas, Zac.- Con la participación de 118 estudiantes, docentes y profesionales de distintas disciplinas del Área de Ciencias de la Salud (ACS), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevó a cabo la ceremonia de clausura del Primer Diplomado Internacional Interdisciplinario en Manejo de Antibióticos, iniciativa orientada al fortalecimiento de conocimientos y competencias relacionadas con el uso responsable de estos medicamentos.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes el coordinador del ACS, Alfredo Salazar de Santiago; la secretaria académica del ACS, Mónica Nazaret Córdova González; así como la representante del comité organizador, Elda Araceli García Mayorga, además de docentes, personal administrativo y estudiantes que formaron parte de este esfuerzo académico.

En su mensaje de bienvenida, la secretaria académica del ACS, Mónica Nazaret Córdova González, destacó que el diplomado reunió a participantes de diversas áreas de la salud a lo largo de 24 sesiones académicas, consolidándose como un espacio de actualización profesional donde especialistas, investigadores y docentes compartieron conocimientos actuales sobre el manejo adecuado de los antibióticos y su impacto en la práctica clínica y la salud pública.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por el comité organizador integrado por Rosa Marta Covarrubias Carrillo, Marta Lorena García Macías, Fabiola de la Rosa Oliva, Elda Araceli García Mayorga y la propia Mónica Nazaret Córdova González, quienes durante un año coordinaron los esfuerzos necesarios para concretar este proyecto académico.

Por su parte, el coordinador del ACS, Alfredo Salazar de Santiago, resaltó la importancia de promover actividades de formación continua que permitan a los profesionales de la salud mantenerse actualizados en temas de relevancia clínica y científica. Subrayó además el carácter interdisciplinario e internacional del diplomado, el cual permitió la participación de especialistas de distintas áreas del conocimiento, fortaleciendo una visión integral sobre el manejo de los antibióticos.

El coordinador del ACS reconoció también la participación de estudiantes y docentes, enfatizando que la actualización permanente constituye una herramienta fundamental para mejorar la práctica profesional y responder a los desafíos actuales en materia de atención médica y salud pública.

Durante la ceremonia se agradeció la colaboración de ponentes nacionales e internacionales que compartieron su experiencia y conocimientos a lo largo del programa académico, así como el compromiso de las y los participantes que concluyeron satisfactoriamente esta actividad de educación continua.

Con la entrega de diplomas y reconocimientos, el Área de Ciencias de la Salud reafirma su compromiso con la formación permanente de profesionales altamente capacitados, impulsando espacios académicos que fortalecen la calidad de los servicios de salud y contribuyen al bienestar de la sociedad.