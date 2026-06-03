En atención a solicitud de colectivos de Durango, realizan autoridades diligencia de búsqueda en Pinos y Villa Hidalgo

Pinos, Zac.- En atención a solicitudes de colectivos de familias de personas desaparecidas del Estado de Durango, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia del Estado, llevaron a cabo una diligencia de búsqueda en los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, Zacatecas.

Como parte de las acciones que emprenden la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, se realizaron acciones de búsqueda en el centro penitenciario del municipio de Pinos y pega de cédulas de búsqueda en el municipio de Villa Hidalgo.

Una segunda célula de búsqueda realizó diversas diligencias de búsqueda de personas en la comunidad de San José de Lourdes y en varias colonias del municipio de Fresnillo.

Para la realización de estas tareas, se contó también con el acompañamiento de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.