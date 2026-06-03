Imparten en PJEZ curso en materia de ejecución de sanciones

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer la especialización de las y los servidores públicos encargados de la impartición de justicia en materia penal, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, presidido por la Consejera Norma Esparza Castro, puso en marcha el Curso en Materia de Ejecución de Sanciones, dirigido a magistradas y magistrados, juezas y jueces penales, así como a secretarias y secretarios de estudio y cuenta adscritos a los órganos jurisdiccionales del ramo penal.

Durante la inauguración, la consejera presidenta destacó la importancia de impulsar espacios de formación especializada en áreas que representan una oportunidad para fortalecer la impartición de justicia, como lo es la ejecución de sanciones. Asimismo, reconoció el compromiso institucional de las y los participantes por mantenerse en constante actualización para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y los exhortó a aprovechar la experiencia y conocimientos de las y los docentes que integran la Escuela Estatal de Formación Judicial.

Por su parte, el director de la Escuela Estatal de Formación Judicial, el Maestro Marco Aurelio Rentería Salcedo, presentó a la ponente del primer módulo, la jueza Ruth Lucio Sánchez, quien cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en materia penal y de ejecución de sanciones. El módulo inaugural abordó el tema «Marco Constitucional y Convencional de la Ejecución Penal».

En su exposición, la jueza Ruth Lucio Sánchez destacó la relevancia de analizar los antecedentes y alcances de las reformas constitucionales de 2008 y 2011, que transformaron el sistema de justicia penal mexicano y fortalecieron la protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Asimismo, invitó a las y los participantes a enriquecer el curso mediante el intercambio de experiencias y reflexiones sobre los retos actuales de la ejecución penal.

El curso es impartido a través de la Escuela Estatal de Formación Judicial y contempla cuatro módulos especializados: Marco Constitucional y Convencional de la Ejecución Penal; Derechos de las Personas Privadas de la Libertad; Beneficios Preliberacionales y Sustitución de Penas; así como Justicia Terapéutica y Derechos Humanos en Prisión, reafirmando el compromiso del Poder Judicial del Estado con la profesionalización continua y el fortalecimiento de la función jurisdiccional, que serán desarrollados por juezas y jueces de una arraigada trayectoria en la impartición de justicia penal, como son la Licenciada Guisela del Rocío Lara López, Adrián Rodríguez Rodríguez y Héctor Horacio Tachiquín Flores.