Piden a la población tomar medidas preventivas por lluvias

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas llamó a la población a tomar las medidas preventivas necesarias ante las lluvias que se presentarán en la entidad, durante lo que resta de la semana; por instrucciones del Gobernador David Monreal Ávila, la Fuerza de Tarea Genaro Codina se mantiene en alerta para atender las emergencias que pudieran presentarse.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una coordinación estrecha con los municipios, con el propósito de atender cualquier llamado de la población durante la presente temporada de lluvias.

Como parte de esta colaboración interinstitucional, se mantienen habilitados albergues temporales en las cabeceras municipales para brindar techo y cobijo a quienes lo requieran, en caso de que se presente alguna emergencia, y para aquellas personas en situación de calle.

Reyes Mugüerza advirtió que durante las próximas horas se esperan lluvias fuertes, que pudieran ser de entre 50 y 75 milímetros; es decir, entre 50 y 75 litros de agua por metro cuadrado, lo que puede generar encharcamientos importantes en el territorio donde se presente.

Es necesario, dijo, que las familias se mantengan atentas a la información que las autoridades estatales emitan; tomen medidas preventivas y tengan a la mano números de emergencia para reportar cualquier situación que pudiera presentarse en sus comunidades, colonias o municipios.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo Álvarez, informó que las lluvias de 50 a 75 milímetros se esperan para este miércoles, jueves y viernes, con vientos de 30 a 50 kilómetros por hora.

Para el fin de semana, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros y se mantendrán los vientos de 30 a 50 kilómetros por hora.

Recomendó a la población evitar circular por encharcamientos, cruzar ríos y arroyos, manejar con precaución y a baja velocidad, limpiar coladeras, además de no tirar basura en las calles, porque éstas provocan taponamiento de alcantarillas.