Será UAZ sede de V Seminario Internacional de Investigación sobre Turismo, Sustentabilidad, Patrimonio y Arte

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevará a cabo el V Seminario Internacional de Investigación “Estudios Interdisciplinarios sobre Turismo, Sustentabilidad, Patrimonio y Arte”, los días 9 y 10 de junio de 2026, en un horario de 10:00 a. m. a 14:00 p. m.

Este encuentro académico tiene como propósito fortalecer los procesos de investigación desarrollados por estudiantes de distintas licenciaturas, a partir del intercambio de conocimientos, la lectura crítica y la retroalimentación especializada. El seminario se orienta al análisis interdisciplinario de temas vinculados con el turismo, la sustentabilidad, el patrimonio y el arte, campos que actualmente requieren miradas integrales para comprender sus desafíos sociales, culturales, educativos y territoriales.

Como parte de la dinámica del seminario, participarán lectores académicos que revisarán los avances de investigación elaborados por los estudiantes. Con base en el formato de Consideraciones para la retroalimentación, los lectores emitirán comentarios, observaciones y sugerencias que contribuyan a mejorar la calidad, pertinencia y solidez de los trabajos presentados.

El seminario se desarrollará en modalidad híbrida. El 9 de junio las actividades se realizarán de manera virtual, mientras que el 10 de junio tendrán lugar de forma presencial en el Auditorio ANFECA de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAZ.

La organización está a cargo del Cuerpo Académico UAZ-CA-257 “Estudios interdisciplinarios sobre la enseñanza del turismo y el patrimonio”, el Cuerpo Académico UAZ-CA-253 “Gestión administrativa y sustentabilidad” y el Cuerpo Académico UAZ-CA-193 “Educación, Políticas Culturales y Artes”.

En esta edición participarán instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Andrés Bello y la UNED, lo que permitirá ampliar el diálogo académico y fortalecer redes de colaboración entre docentes, investigadores y estudiantes interesados en los estudios interdisciplinarios sobre turismo, patrimonio, sustentabilidad y arte.

Con este seminario, la Universidad Autónoma de Zacatecas reafirma su compromiso con la formación académica, la investigación estudiantil y la construcción de espacios de colaboración interinstitucional orientados a la mejora de los procesos de investigación y al análisis crítico de problemáticas contemporáneas.