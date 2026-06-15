Abre CAVIZ lactario en beneficio de usuarias y madres trabajadoras de SEDIF

Zacatecas, Zac.- Con el compromiso de fortalecer acciones que colocan a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente a quienes atraviesan momentos que requieren acompañamiento, cuidado y respaldo institucional, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, puso en funcionamiento un nuevo espacio de lactancia en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIZ).

Como parte de la Agenda del Progreso, fue creado este nuevo espacio de lactancia, para brindar a madres trabajadoras y usuarias un entorno digno, seguro, higiénico y privado, donde puedan alimentar, cuidar y fortalecer el vínculo con sus hijas e hijos, durante una de las etapas más importantes de la vida.

La lactancia materna representa un espacio de protección, amor y desarrollo para la niñez. Por ello, este nuevo lugar ha sido acondicionado para ofrecer comodidad y tranquilidad a quienes lo utilicen, contando con sillón ergonómico, lavabo, refrigerador y conectividad eléctrica para facilitar la extracción y conservación de la leche materna.

Ubicado en las instalaciones del CAVIZ, el espacio estará disponible de 08:00 a 20:00 horas, a fin de garantizar que tanto las trabajadoras como las usuarias tengan acceso a un servicio que favorece su bienestar y el de sus familias.

La habilitación de esta área forma parte de las acciones de mejora y dignificación de los espacios del CAVIZ y es resultado del compromiso del Comité de Igualdad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) por construir entornos más humanos, inclusivos y respetuosos de los derechos de las mujeres.

La Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, ha impulsado iniciativas que promueven una atención cercana y sensible a las necesidades de las familias zacatecanas, convencida de que generar espacios adecuados para la maternidad también significa contribuir al bienestar, la salud y el desarrollo de la niñez.