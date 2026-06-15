Se canceló la visita de la Presidenta

Visión y percepción

Todo estaba listo para el evento que encabezaría la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer domingo, en las instalaciones de la FENAZA. Vallas, sillas, podiums y los espacios bien distribuidos. Pero todo se canceló de último momento -aunque el rumor comenzó a correr toda la tarde-.

La Presidencia de la República lo dio a conocer mediante un breve comunicado. A los medios de comunicación nos avisaron por la noche, que sería reagendado.

El diputado federal Ricardo Monreal, mediante un video que subió a sus redes sociales dio a conocer el motivo de la ausencia de la Presidenta: «Por prudencia y me parece muy bien lo que hizo, la Presidenta canceló su visita a Zacatecas. Creo que ahora hay que seguir dialogando. No hay que desesperarse. Y ella es una gran Presidenta, que actúa con mucha inteligencia; Con mucha serenidad; con mucha mesura. Así que hay que respaldarla». Eso dijo Ricardo Monreal.

Obvio el legislador se refería al serio problema que hay con los maestros de la CNTE.

En su visita a Aguascalientes la mandataria fue encarada por un grupo de maestros y aquí en Zacatecas, supimos que también la iban a buscar para exigir cumplir con sus promesas de campaña, principalmente la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

También nos enteramos que visitó el estado de San Luis Potosí.

El tema del conflicto magisterial se le sigue complicando. Ni la Secretaria de Gobernación, ni el de Educación han logrado convencer a los maestros de llegar a un acuerdo. La lucha de ellos seguirá hasta que cumplan esa promesa de campaña.

Por lo pronto el ciclo escolar está a punto de concluir y miles de niños, en Zacatecas, siguen sin recibir clases en el sistema federalizado.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.