Enfrentará México a Estados Unidos y Nicaragua en el Marcelino González rumbo a Mundial Qatar 2027

Zacatecas, Zac.- La Selección Mexicana de Básquetbol se prepara para una intensa actividad internacional en Zacatecas, donde enfrentará a Nicaragua, el próximo 3 de julio, y a Estados Unidos, el 6 de julio, en encuentros que servirán para fortalecer el proyecto deportivo del combinado nacional y acercar el deporte ráfaga a la afición zacatecana.

El entrenador de la Selección Mexicana, Omar Quintero, resaltó la relevancia de estos compromisos dentro del proceso de preparación del equipo rumbo al Mundial de Qatar 2027, al considerar que enfrentar a rivales de distintos estilos permitirá evaluar el nivel competitivo de los jugadores mexicanos.

Asimismo, destacó el respaldo del Gobernador David Monreal Ávila para la celebración de estos encuentros y expresó que Zacatecas cuenta con las condiciones de infraestructura y seguridad que le permiten albergar a la Selección Mexicana. Reconoció además el ánimo y el apoyo de la afición local, tal como se demostró en el partido clasificatorio del año pasado, en el que el equipo nacional se enfrentó a República Dominicana en el Gimnasio Marcelino González.

El estratega señaló que el encuentro ante Nicaragua representa una oportunidad para consolidar aspectos tácticos y dar continuidad al trabajo que se realiza con el grupo nacional, mientras que el duelo frente a Estados Unidos será una prueba de alto nivel que exigirá el máximo esfuerzo de los seleccionados mexicanos.

Quintero reconoció el entusiasmo que existe en Zacatecas por recibir nuevamente eventos deportivos de carácter internacional, destacando que el respaldo de “la mejor afición del país” será un factor importante para motivar al equipo dentro de la cancha.

Los juegos están programados para celebrarse los días 3 y 6 de julio, consolidando a Zacatecas como “la casa de la Selección Nacional”. Los encuentros México ante Nicaragua y Estados Unidos se realizarán en el Gimnasio Marcelino González, que celebra su 40 aniversario, luego de una rehabilitación de este espacio, que lo deja como uno de los mejores escenarios para disputar el básquetbol en el país.

Cabe destacar que este lunes inició la venta de boletos para ambos partidos en las taquillas del Gimnasio, lográndose un “sold out” en menos de dos horas, lo que da cuenta del interés de las zacatecanos y los zacatecanos por ser parte de esta fase clasificatoria.