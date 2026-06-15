Inaugura UAZ 2ª edición de Escuela de Verano de Economía Feminista

Zacatecas, Zac.- Con el liderazgo de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (UAED) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y en colaboración con la especialización El Género en la Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Red de Economía Feminista en México, se inauguró la segunda edición de la Escuela de Verano de Economía Feminista, realizada en el marco de la Escuela Internacional de Verano UAZ–SPAUAZ 2026, que se desarrollará del 15 al 17 de junio.

El presídium estuvo conformado por la coordinadora de Igualdad de la UAZ, Liliana Angélica Vélez Rodríguez, la coordinadora de Docencia de la Secretaría Académica, Regina Compeán González, la directora de la UAED-UAZ, Mónica Guadalupe Chávez Elorza, y la coordinadora de la especialización “El Género en la Economía” de la UNAM, Rosario Aparicio López, también integrante de la Red de Economía Feminista en México.

Desde la Ciudad de México, la directora de la Facultad de Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez León, envió un mensaje que dio realce a la ceremonia. En su intervención, celebró la colaboración interinstitucional y puntualizó que la economía feminista no es sólo una agenda temática, sino una revisión profunda de las preguntas y criterios con los que se analiza el bienestar y el desarrollo.

Asimismo, recalcó la importancia de visibilizar las tareas de cuidado, las relaciones de poder y las desigualdades que atraviesan los mercados, deseando que esta segunda edición sea un espacio académico provechoso y estimulante.

Por su parte, la coordinadora de Igualdad de la UAZ, Liliana Angélica Vélez Rodríguez, reafirmó el compromiso institucional con la generación de conocimiento crítico e inclusivo. Expuso que la economía feminista invita a repensar las formas tradicionales de comprender la realidad económica y recordó que detrás de los indicadores existen personas y desigualdades estructurales que deben ser visibilizadas.

Su mensaje resaltó que hablar de economía feminista es hablar de igualdad sustantiva, justicia social y derechos humanos, celebrando además la suma de esfuerzos entre la UAED-UAZ, la UNAM y la Red de Economía Feminista en México.

En representación del rector Ángel Román Gutiérrez, la coordinadora de Docencia de la Secretaría Académica, Regina Compeán González, ofreció una reflexión sobre el sentido de la economía feminista. Destacó que no se trata únicamente de hablar de mujeres, sino de cuestionar las formas tradicionales de entender la economía y preguntarse quién produce la riqueza, quién la disfruta y quién permanece invisible en las estadísticas.

Recalcó que esta corriente ha colocado en el centro aspectos históricamente ignorados, como el trabajo de cuidados y la sostenibilidad de la vida. Advirtió que México enfrenta brechas salariales, precarización del empleo y feminización de la pobreza, y subrayó que las universidades públicas tienen la responsabilidad de generar alternativas para el bienestar colectivo.

La funcionaria universitaria concluyó deseando el mayor de los éxitos a esta segunda edición y cerró con una frase que resume el espíritu del encuentro: “El feminismo no es odio hacia los hombres, es amor hacia la igualdad”.

La coordinadora de la especialización “El Género en la Economía” de la UNAM y miembro de la Red de Economía Feminista en México, Rosario Aparicio López, compartió un mensaje desde dos espacios académicos. Recordó que la especialización, con más de 20 años de trayectoria, es el único programa de economía feminista en América Latina y ha formado generaciones de economistas feministas.

Explicó que la Red, creada en 2024, reflexiona sobre el papel de las mujeres en el sistema económico. Reconoció que la presencia de estudiantes zacatecanas en la primera edición de la Escuela de Verano, realizada en la UNAM en 2025, sembró la semilla que hoy da fruto en Zacatecas. Señaló que este esfuerzo conjunto abre nuevas oportunidades de formación y anunció que la especialización y la Red continuarán impulsando actividades como una escuela de macroeconomía feminista y un taller permanente.

Con entusiasmo, destacó que más de 700 personas se registraron en la escuela de invierno organizada por la especialización, lo que demuestra el creciente interés social en la sostenibilidad de la vida, los cuidados y el papel de las mujeres en la economía.

Finalmente, la directora de la UAED, Mónica Guadalupe Chávez Elorza, cerró el acto con un mensaje de compromiso institucional. Retomó la propuesta de la economista Cristina Carrasco: que la economía debe estar al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía.

Refirió que esta edición surge a petición de las estudiantes y agradeció el apoyo de autoridades y de la Red para ampliar el alcance del encuentro. Destacó que la UAED-UAZ busca crear condiciones para que las y los estudiantes fortalezcan sus investigaciones y estrechen lazos académicos.

En este mismo sentido, invitó especialmente a las generaciones que están por egresar a incorporar estos debates en sus proyectos de investigación y recordó que la colaboración con la Facultad de Economía de la UNAM ha permitido ampliar el alcance de estas reflexiones. Por último, deseó éxito a las jornadas y reiteró que la UAZ es casa abierta para la comunidad académica nacional e internacional.