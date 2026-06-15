Continuarán lluvias toda la semana; llaman a aplicar medidas preventivas

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, reiteró su llamado a la población a que mantenga y aplique sus medidas preventivas, pues durante la presente semana continuarán las lluvias en la entidad.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas, las lluvias continuarán en el estado; serán fuertes y con intervalos de chubascos.

Es fundamental, agregó, que todos apliquemos las medidas que sean necesarias para salvaguardar nuestra integridad y la de nuestros bienes; tener a la mano los números de emergencia y estar atentos a los avisos que las autoridades pudieran emitir, en caso de que se presente alguna contingencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con los municipios, durante las últimas horas, ha mantenido una vigilancia permanente, sobre todo en áreas que pueden considerarse vulnerables, a fin de auxiliar a la población en caso de ser necesario.

Igualmente, ha acudido a los llamados que ha hecho la población para atender encharcamientos y liberar, en casos en los que se ha requerido, los bloqueos que sufren desagües o alcantarillas de Zacatecas, Guadalupe y la zona metropolitana.

Para este día, de acuerdo a los pronósticos, las lluvias serán de fuertes a muy fuertes. Para mañana martes, se registrarán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, principalmente en norte y oeste del territorio zacatecano.

Para el miércoles, se tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, al igual que el jueves, con vientos de 30 a 50 kilómetros por hora.