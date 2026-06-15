Arranca Escuela Internacional de Verano UAZ–SPAUAZ 2026

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Sindicato del Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), inauguraron este 15 de junio las actividades de la Escuela Internacional de Verano UAZ–SPAUAZ 2026, consolidando un esfuerzo bilateral para la actualización y fortalecimiento docente.

Durante su intervención, el rector Ángel Román Gutiérrez destacó que la Escuela de Verano 2026 es el mejor ejemplo de colaboración entre la universidad y el sindicato para elevar la calidad educativa, ofreciendo un espacio ideal en el que los docentes puedan capacitarse frente a desafíos globales como la Inteligencia Artificial, la cual debe ser incorporada a las aulas con alta responsabilidad.

Del mismo modo, resaltó que el perfil de los jóvenes ha cambiado de manera precipitada tras la pandemia, por lo que los docentes deben estar preparados para atender a estudiantes que hoy portan banderas muy claras como la igualdad, el cuidado ambiental y el rechazo a la violencia. Indicó que la UAZ debe enfocarse en brindarles una sólida formación humanista y un pensamiento crítico que los convierta en mejores ciudadanos.

Asimismo, el secretario general del SPAUAZ, Carlos Fernando Aréchiga Flores, señaló que se viven tiempos de cambios acelerados en los ámbitos científico, tecnológico, social y educativo, ante lo cual los docentes están llamados a renovar permanentemente sus conocimientos, metodologías y estrategias de enseñanza para responder de manera pertinente a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad.

Reiteró el compromiso del SPAUAZ con el desempeño de este trabajo bilateral, con la promoción del desarrollo profesional del magisterio, con la vida académica universitaria y con la firme defensa de una educación pública de calidad.

Igualmente, la coordinadora de Docencia de la Secretaria Académica de la UAZ, Regina Compeán González, y la coordinadora de Asuntos Académicos del SPAUAZ, Alma Delia Guzmán Díaz, destacaron la importancia del trabajo bilateral para el programa de actualización. Señalaron que, ante fallas en la plataforma, se habilitaron vías alternas para el registro de cursos y asistentes.

Compeán invitó a la comunidad a seguir enviando propuestas durante la semana, mientras que Guzmán exhortó a realizar los registros de manera oportuna para asegurar la correcta emisión de constancias, celebrando la inclusión de ponentes internacionales que “oxigenan” la formación académica de la institución.

Por otra parte, el secretario académico, Hans Hiram Pacheco, acentuó que la Escuela de Verano es un espacio clave para impulsar la formación y actualización docente de manera articulada en la UAZ.

Igualmente, en el arranque de preparatorias, reconoció que los maestros del nivel medio superior dejan una huella imborrable en los estudiantes al transmitirles el verdadero espíritu universitario, el cual va más allá de dar conocimientos para sembrar un pensamiento crítico y propositivo que les servirá de base en la licenciatura.

En este segundo acto, la Unidad Académica de Preparatoria de la UAZ (UAPUAZ) puso en marcha sus actividades académicas bajo el lema “Formación docente y trabajo colegiado en el marco de la nueva escuela mexicana”, con el objetivo de mantener a los docentes de todos los niveles educativos en una formación continua de fortalecimiento y actualización.

Además, la secretaria administrativa, Angélica Colín Mercado, y la directora de Preparatorias, Tania Libertad Sánchez Romero, coincidieron en el orgullo de impulsar el Plan de Estudios 2025 de la preparatoria, un proyecto colectivo nacido de las bases docentes desde 2022 que avanza firmemente hacia la apertura de su tercer semestre bajo el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

La directora de preparatorias destacó el enfoque metodológico en el fortalecimiento psicoemocional de los maestros y la expansión integral de los talleres transversales en artes, ciencias y deportes. Por su parte, Colín Mercado reconoció el legado de los profesores pioneros y jubilados, exhortando a la actual planta docente a apropiarse de la cátedra con empatía para formar jóvenes críticos, reflexivos y humanistas capaces de transformar su entorno.

El director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), Hamurabi Gamboa Rosales, anfitrión del evento, dio la bienvenida a los docentes en la “Casa de la Ciencia” y destacó que para el Gobierno del Estado es fundamental apoyar al bachillerato de la UAZ, al cual describió mediante una analogía como el encargado de preparar a las “fuerzas básicas” de la ciencia y la tecnología.

Asimismo, reconoció que gracias a la labor y retroalimentación diaria de estos maestros, los alumnos llegan con excelentes bases a la educación superior, afirmando que los estudiantes más brillantes siempre han provenido de las preparatorias de la máxima casa de estudios.

Finalmente, el responsable de la Dirección de Educación Media Superior, Octavio Macías Zamarripa, en representación de la secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, Gabriela Pinedo, expresó el gran privilegio y orgullo de acompañar el inicio de esta Escuela de Verano 2026 en su propia alma máter, la cual considera un pilar estratégico para fortalecer la práctica docente en Zacatecas.

Hizo hincapié en que la responsabilidad en el nivel medio superior convoca hoy a una profunda reflexión para consolidar una auténtica mejora educativa basada en fundamentos pedagógicos estructurados, estrategias innovadoras y el desarrollo de competencias socioemocionales.

Las ceremonias de inauguración se realizaron en dos sedes: la primera en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ (UAED-UAZ), y la segunda en el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), contando con la participación de las máximas autoridades universitarias y sindicales, así como representantes de la Secretaría de Educación e invitadas e invitados especiales como la investigadora, Emilia Recéndez Guerrero.