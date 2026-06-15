Será Zacatecas sede de 2ª Conferencia Mexicana de Robots Inteligentes

Zacatecas, Zac.- Zacatecas será la sede de la 2ª Conferencia Mexicana de Robots Inteligentes (MEXCIR) 2026, a realizarse del 17 al 19 de junio, bajo la organización del Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), con el apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Federación Mexicana de Robótica (FMR).

El Coordinador del Laboratorio de Software Libre (Labsol Network), Rubén Delgado Contreras, destacó el esfuerzo de las autoridades estatales por traer al estado este espacio académico, orientado al intercambio de conocimiento, en el entorno de diseño, desarrollo, implementación y aplicación de robots inteligentes.

Al hacer una invitación a la población zacatecana, a nombre del titular del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, para ser testigos de este encuentro, el funcionario estatal señaló que el evento tendrá dos sedes: en el Campus UAZ Siglo XXI, donde el 17 de junio tendrán lugar las conferencias de los workshops; y el Cozcyt, donde habrá presentación de trabajos y se realizará la inauguración oficial, el 18 de junio.

Explicó la importancia de la MEXCIR 2026, por ser una oportunidad para fortalecer la vinculación académica y científica en el campo de la robótica inteligente en México, y reunir a especialistas y participantes interesados en el desarrollo tecnológico, la investigación aplicada, la formación de talento, la inteligencia artificial y sistemas inteligentes.

En cuanto a los beneficios para Zacatecas, este encuentro permitirá fortalecer la colaboración entre instituciones académicas y de investigación, difundir trabajos científicos y tecnológicos sobre robots inteligentes, actualización de conocimientos con workshops especializados, impulsar la participación de estudiantes e investigadores y promoción del estado como sede de estos importantes eventos.

Para mayor información, el público interesado en presenciar gratuitamente este encuentro de robots inteligentes debe visitar la página oficial https://femexrobotica.org/mexcir2026/.