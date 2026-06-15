Inicia UAZ Reforma Integral Universitaria

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) dio este lunes el primer paso hacia una Reforma Integral Universitaria, luego de que el Honorable Consejo Universitario aprobara por unanimidad la conformación de la Comisión Operativa que propondrá la metodología y la ruta de trabajo para el desarrollo de este proceso al interior de la institución.

Durante la sesión extraordinaria celebrada en el Auditorio “Orgullo Universitario”, la secretaria general de la institución, Lorena Jiménez Sandoval, precisó que han transcurrido 28 años desde la última reforma universitaria y 22 años desde la implementación del actual modelo académico, por lo que resulta necesario abrir un espacio de reflexión colectiva que permita responder a los retos contemporáneos que enfrenta la educación superior pública.

Al presentar la propuesta, se informó que la Comisión Operativa tendrá la responsabilidad de plantear las etapas, los tiempos y las temáticas que orientarán la reforma, así como propiciar espacios de discusión, análisis y debate que aseguren la participación de los distintos sectores universitarios. El H. Consejo Universitario, por su parte dará seguimiento a los trabajos y tomará las decisiones pertinentes durante el proceso.

En su intervención, el rector Ángel Román Gutiérrez indicó que diversos ordenamientos y procesos universitarios han quedado desactualizados con el paso del tiempo, por lo que la reforma buscará fortalecer a la institución a partir de tres ejes fundamentales: la normatividad, la parte administrativa y el modelo académico.

En ese sentido, enfatizó que la construcción de la reforma deberá diferenciarse de experiencias anteriores y garantizar el pleno respeto a la autonomía universitaria, así como garantizar espacios de diálogo y participación para toda la comunidad, de manera que ninguna voz quede excluida del proceso de reflexión y toma de decisiones sobre el futuro de la Máxima Casa de Estudios del estado.

“No habrá ningún universitario que diga que no fue incluido en la construcción de la reforma”, expresó Román Gutiérrez, al señalar que la Comisión Operativa tendrá la tarea de proponer los mecanismos que permitan incorporar las voces de los sectores estudiantil, académico y administrativo, así como las aportaciones de la sociedad, padres de familia y sectores productivos.

Por ello, aseguró que la reforma no será producto de decisiones unilaterales, sino de un ejercicio amplio de participación universitaria que permita a la comunidad definir el rumbo que habrá de seguir la institución en los próximos años.

A lo largo de la sesión, los consejeros enriquecieron el planteamiento inicial, al subrayar la importancia de que la reforma se construya desde el diálogo, la pluralidad y la corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria.

Tras la aprobación unánime del pleno, las y los integrantes de la Comisión Operativa rindieron protesta ante el Honorable Consejo Universitario, con lo que formalmente iniciaron los trabajos encaminados a la construcción de la Reforma Integral Universitaria.

Dicha comisión quedó conformada por perfiles con experiencia en áreas como estudios del desarrollo, medicina veterinaria, ingeniería, educación, letras, derecho, física y administración, cuyas trayectorias académicas respaldarán la construcción metodológica de la reforma.

La integran Edgar Záyago Lau, Héctor Gutiérrez Bañuelos, Salvador Ibarra Delgado, Alejandra Ariadna Romero Moyano, María Isabel Terán Elizondo, Leticia de Jesús Valenzuela Ríos, Rocío Yasmín Bermúdez Longoria, Enrique Viramontes Cabrera y Juan Carlos Martínez Orozco. Además, Goretti López Verver y Vargas participará como enlace entre la Comisión Operativa y la Rectoría.