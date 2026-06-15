Continúa búsqueda de personas desaparecidas; ahora tocó en Calera

Calera, Zac.- La Comisión Local de Búsqueda de Personas, del Gobierno de Zacatecas, emprendió búsqueda forense en el municipio de Calera, en atención a las indicaciones del Gobernador David Monreal Ávila, de fortalecer estas acciones en todo el territorio estatal.

A través de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Local de Búsqueda, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), llevaron a cabo acciones de búsqueda en áreas urbanas, rurales, y zonas serranas de difícil acceso.

A estas acciones de búsqueda se sumaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.