Avanza UAZ con protocolo contra la violencia

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión Operativa para la elaboración del Protocolo de actuación para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia.

Durante la sesión se acordó un cronograma de actividades por etapas, así como la metodología y agenda de las próximas reuniones, con el propósito de avanzar en la construcción de un instrumento institucional que garantice ambientes seguros y libres de violencia en la comunidad universitaria.

La reunión contó con la presencia de autoridades competentes en la materia, la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval; la coordinadora de Igualdad, Liliana Vélez Rodríguez; la integrante de la Defensoría Universitaria, María Trinidad Romo Guerrero; y la participación de representantes de los distintos sectores de la UAZ, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta en la definición de acciones concretas que fortalezcan la cultura de respeto y equidad dentro de la institución.

Este esfuerzo reviste gran relevancia no solo para la vida universitaria, al consolidar espacios académicos libres de violencia, sino también para el ámbito estatal, al convertirse en un referente de políticas de prevención y atención en Zacatecas.

Asimismo, se proyecta a nivel nacional como una práctica institucional que contribuye a la construcción de entornos educativos seguros, en concordancia con los lineamientos y compromisos de México en materia de derechos humanos y equidad.