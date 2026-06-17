Participa Amalia García en homenaje a Marcela Lagarde

Ciudad de México. – “Marcela Lagarde nos ha dado las herramientas para transformar las leyes, la cultura y la vida de las mujeres; nos ha mostrado que la igualdad y la libertad no son una utopía inalcanzable, sino una causa por la que vale la pena luchar todos los días”, afirmó la Senadora Amalia García Medina durante el homenaje realizado a la antropóloga, académica y feminista en el Auditorio de la Facultad de Psicología de la UNAM.

La Senadora Amalia García Medina participó en el homenaje donde reconoció su trayectoria intelectual, política y social como una de las principales impulsoras de los derechos de las mujeres en México y América Latina.

“Hoy es una fortuna celebrar a Marcela Lagarde, porque su pensamiento, su lucha y su compromiso han sido fundamentales para construir derechos, nombrar las violencias que antes permanecían ocultas y abrir caminos de libertad para las mujeres de México”, expresó la zacatecana.

En el encuentro participaron también Patricia Castañeda Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM; la abogada e investigadora Alicia Elena Pérez Duarte; la Dra. Magda Campillo Labrendero, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM; la académica Patricia Josefina Bedolla Miranda, así como académicas, especialistas, estudiantes y representantes de organizaciones feministas que destacaron las aportaciones de Marcela Lagarde a la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática.

Durante su intervención, Amalia García recordó que una de las contribuciones más importantes de Marcela Lagarde se remonta a 1981, cuando elaboró la tesis número 18 del XIX Congreso del Partido Comunista Mexicano, documento que planteó por primera vez de manera sistemática que las mujeres viven una forma específica de opresión derivada de relaciones de subordinación, discriminación y dependencia frente a los hombres, la sociedad y el Estado.

La legisladora destacó que aquella reflexión representó una ruptura con las visiones tradicionales de la época y abrió el camino para comprender las desigualdades que enfrentan las mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultural. “Marcela decidió persistir cuando muchas voces cuestionaban estas ideas. Gracias a esa convicción se comenzó a construir un andamiaje jurídico, político e intelectual que ha transformado nuestras vidas”, afirmó.

Amalia García recordó también el papel pionero de Marcela Lagarde en la defensa de los derechos de las mujeres frente a distintas formas de violencia. Mencionó que desde finales de la década de los ochenta impulsó debates que entonces resultaban impensables en los espacios legislativos, como el reconocimiento de la violación sexual dentro del matrimonio y la necesidad de visibilizar relaciones de poder que históricamente habían permanecido normalizadas.

La senadora destacó especialmente la aportación de Marcela Lagarde a la conceptualización del feminicidio, término que permitió comprender que los asesinatos de mujeres no podían analizarse únicamente como homicidios comunes, sino como crímenes marcados por relaciones estructurales de desigualdad y violencia de género. Recordó que, desde la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana, encabezó investigaciones que evidenciaron la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas, contribuyendo posteriormente a la construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la tipificación del delito de feminicidio.

La ex Gobernadora de Zacatecas también señaló que el legado de Marcela Lagarde trasciende el ámbito académico y jurídico, pues también ha contribuido a transformar la cultura democrática al impulsar conceptos como la sororidad y la participación política de las mujeres.

“Marcela nos ha dado las claves para avanzar en la búsqueda de la igualdad y de la libertad. Nos ha enseñado que las mujeres debemos ocupar espacios de poder, no para excluir ni para subordinarnos unas a otras, sino para construir una democracia más justa e incluyente. Hoy celebramos su trayectoria y agradecemos profundamente todo lo que ha aportado a nuestro país”, concluyósu intervención.

Marcela Lagarde y de los Ríos es antropóloga feminista, etnóloga y maestra en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM. Doctora en Antropología por la misma universidad, y doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Colima y del Estado de México.

Fue la primera diputada federal feminista. Presidió la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana donde realizó, con otras mujeres, la primera investigación sobre violencia feminicida en el país que evidenció la desigualdad que vivía la mayoría de las mexicanas y que era generadora de riesgo para la violencia.

Esta investigación también mostró, por primera vez, cuál era la situación jurídica de los delitos cometidos contra mujeres y niñas en las 32 entidades federativas y sobre todo, se pudo conocer, de las propias Procuradurías estatales, las cifras sobre asesinatos de mujeres y cómo se investigaron. Participó en la construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, de leyes locales y en la tipificación del delito de feminicidio.