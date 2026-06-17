Presentan “Curandera”: el arte como ritual y resistencia

Zacatecas, Zac.- La artista audiovisual Karla Robles “Husky” presentó su exposición-performance titulada “Curandera” en la Explanada de la Revolución en el cerro de la Bufa.

Karla Robles, quien es estudiante de la Unidad Académica de Artes (UAA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), presentó cinco piezas pictóricas y un acto performativo que reflexionan sobre el papel de las mujeres como portadoras y transmisoras de conocimientos relacionados con el cuidado, la sanación y la memoria colectiva. Estas labores, a pesar de su importancia para el sostenimiento de la vida, la familia y la cultura, han sido históricamente invisibilizadas, subestimadas y aisladas.

Las piezas presentadas en la exposición, tanto en las imágenes que representan como en sus procesos de factura están asociadas a elementos simbólicos y naturales, como el agua, el fuego y el viento, estableciendo un diálogo entre las creencias tradicionales, las experiencias personales y la esencia femenina. La exposición y el performance rindieron homenaje a la fuerza de las mujeres, desde las más cercanas a la autora, como su madre y su hermana, hasta aquellas que han encabezado movimientos sociales, como la activista Marisela Escobedo.