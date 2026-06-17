Asegura Geovanna Bañuelos que gracias al diálogo y los consensos, se fortalece su movimiento

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que “el diálogo permanente y la construcción de consensos en el acuerdo del registro de coordinadores estatales entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México fortalecen al movimiento de la Cuarta Transformación y consolidan un proyecto político que tiene como prioridad el bienestar del pueblo de México”. Además, celebró el acuerdo alcanzado por las dirigencias nacionales para el registro de Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Como representante del Partido del Trabajo en la Mesa de la Coalición, destacó que las fuerzas políticas que integran la coalición oficialista han demostrado respeto, responsabilidad y madurez para privilegiar la unidad por encima de cualquier interés particular.

“Gracias al diálogo y a los consensos, nuestro movimiento se fortalece. Hoy existe una relación de respeto y madurez entre las fuerzas políticas que conformamos esta alianza, porque tenemos claro que lo más importante es consolidar la Cuarta Transformación y garantizar que México continúe avanzando”, afirmó.

Geovanna Bañuelos resaltó que la alianza entre el Partido del Trabajo, Morena y el Partido Verde Ecologista de México es una alianza por México, orientada a profundizar los cambios impulsados en los últimos años y a dar continuidad al proyecto de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este contexto, celebró el acuerdo alcanzado por las dirigencias nacionales de los tres partidos para iniciar, a partir del próximo lunes 22 de junio, el proceso de registro de militantes que aspiran a convertirse en Coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Los registros se realizarán de manera conjunta en el World Trade Center de la Ciudad de México los días 22, 23, 25, 26 y 27 de junio, mientras que cada instituto político emitirá su propia convocatoria y aplicará sus respectivas normas internas.

“Este proceso interno refleja la fortaleza democrática de la coalición y la voluntad de construir acuerdos que permitan presentar las mejores propuestas para la ciudadanía”, sostuvo.

Asimismo, recordó que las dirigencias nacionales han expresado su aspiración de competir en unidad en las 17 entidades que renovarán gubernaturas en 2027.

“La alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde es una alianza por México. Nuestra responsabilidad es seguir trabajando en unidad para consolidar los avances alcanzados y responder a la confianza que el pueblo ha depositado en este movimiento”, concluyó Geovanna Bañuelos.