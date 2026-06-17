Invitan a estudiantes de Artes UAZ a audicionar en un festival de música en Japón

Zacatecas, Zac.- En entrevista reciente, el docente investigador de la Licenciatura en Música de la Unidad Académica de Artes (UAA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Raúl Valdés Venegas, anunció que estudiantes de esta casa de estudios han sido invitados a participar en las audiciones del festival de música en Japón, que se llevará a cabo del 3 al 12 de agosto de 2026.

El festival, titulado “Tour Simanof Japan 2026”, se distingue por reunir a talentos infantiles y juveniles de todo el mundo. Es un evento itinerante en ciudades como Tokio, Kioto y Osaka, donde además de los conciertos, los estudiantes participarán en clases magistrales, prácticas impartidas por músicos japoneses y visitas a lugares emblemáticos de Japón, entre otras actividades.

Valdés Venegas detalló que el acercamiento con el trabajo musical que se realiza en Zacatecas se dio gracias al compositor mexicano de trayectoria internacional, Venus Rey. En noviembre pasado, la organización requería un joven trompetista para presentarse en Nueva York; sin embargo, por razones de logística y tiempo no fue posible concretar dicha participación.

El destacado talento de la UAZ dejó una excelente impresión en los organizadores, lo que derivó en que la fundación enviara una invitación directa para que la comunidad estudiantil universitaria participe activamente en este importante proyecto internacional en Japón.

El docente explicó que el esquema del festival contempla dos momentos clave para los seleccionados: el primero consiste en integrarse y tocar dentro de una gran orquesta sinfónica conformada por jóvenes de diversas nacionalidades; el segundo permitirá a los músicos salir del escenario e interpretar su propio repertorio, destacando la identidad de la escuela musical mexicana.

Finalmente, resaltó la importancia de este intercambio cultural, señalando que la experiencia en Japón permitirá a los estudiantes universitarios constatar de primera mano la rigurosa disciplina práctica y musical de la escuela asiática, enriqueciendo su formación profesional y artística.