Se gradúan 119 estudiantes UAZ en Electrónica, Diseño Industrial, Software y Computación

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas celebró en el Teatro Fernando Calderón una ceremonia de graduación en la que se reconoció a 119 estudiantes de la generación 2021-2026, quienes concluyeron su formación profesional en los programas de Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Software e Ingeniería en Computación.

Al respecto, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, afirmó que si existe una facultad que debe mantenerse actualizada es la UAIE, y prueba de su calidad educativa es que su personal cuenta con indicadores y trabaja en obtener resultados académicos de excelencia, siempre con el objetivo de mejorar en beneficio de los estudiantes.

“Hoy celebramos el logro de 119 egresados y egresadas de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, quienes concluyen una de las etapas fundamentales en su formación profesional en los programas de Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Software e Ingeniería en Computación”, externó el mandatario universitario.

El rector destacó que la UAIE se ha consolidado como uno de los referentes formativos de la institución, y que este evento representa el resultado de años de esfuerzo, disciplina y aprendizaje de los nuevos ingenieros, quienes adquieren un compromiso con la sociedad.

Subrayó que las ingenierías desempeñan hoy un papel estratégico en el desarrollo social: la automatización, el diseño industrial, el software, la computación, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica están transformando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, generando soluciones que contribuyen al bienestar y progreso de las comunidades.

Asimismo, señaló que una de las prioridades de la administración que encabeza ha sido impulsar la construcción de una universidad de la innovación, entendida como la institución capaz de generar conocimiento, fortalecer la investigación, impulsar el desarrollo tecnológico y promover soluciones que atiendan las necesidades del entorno.

“En esta visión, las ingenierías ocupan un lugar estratégico, pues son fundamentales para la transformación digital, la innovación tecnológica y científica, la vinculación con los sectores productivos y la formación de profesionistas preparados para enfrentar los retos del presente y del futuro”, concluyó.

Al felicitar a los graduados, el secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco García, destacó que se entregan ciudadanos responsables con su entorno, conscientes de las problemáticas sociales y con un conocimiento acompañado de sentido humano.

Por su parte, el director de la UAIE, Sodel Vázquez Reyes, subrayó que en este ciclo egresaron 119 nuevos ingenieros de los programas mencionados, y destacó que representan disciplinas estratégicas para el desarrollo de la sociedad.

“Vivimos una época en la que el software impulsa la innovación, la computación transforma la manera en que interactuamos con el mundo, el diseño industrial mejora la experiencia de las personas y la electrónica industrial hace posible gran parte de la tecnología que utilizamos todos los días”, expresó el universitario.

El director añadió que durante su formación, los estudiantes aprendieron a trabajar en equipo, resolver problemas, adaptarse a los cambios y enfrentar la incertidumbre con creatividad y determinación, capacidades que serán tan valiosas como cualquier herramienta tecnológica en su futuro cercano. Finalmente, aseguró que la formación recibida les permitirá contribuir de manera significativa al desarrollo de sus comunidades, del estado y del país.

En el presídium estuvieron presentes los responsables de los programas de Ingeniería en Electrónica Industrial, Computación, Software y Diseño Industrial: Luis Eduardo Bañuelos, Oscar Ordaz, Alejandro Mauricio González y Germán Díaz, acompañados por la secretaria académica de la UAIE, Atziry Magaly Ramírez Aguilera.

Durante la ceremonia se reconoció a Andrea Guadalupe Jiménez Méndez como el mejor promedio de la generación 2021-2026, de toda la decena de carreras que oferta la UAIE.

Con el conjunto de ceremonias realizadas, la UAIE-UAZ egresó en total a 225 nuevos ingenieros pertenecientes a sus 10 programas educativos, consolidándose como la unidad académica con mayor oferta de la universidad y reafirmando su papel estratégico en la formación de profesionistas que contribuyen al desarrollo de Zacatecas y del país.