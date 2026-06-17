Realizan corporaciones y colectivas diligencia de búsqueda en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- En atención a solicitudes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila y la Fiscalía General de Justicia del Estado, llevaron a cabo una diligencia de búsqueda en el estado de Aguascalientes.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas coordinaron el traslado y acciones de búsqueda en el estado de Aguascalientes de las representaciones de siete colectivos de familias de personas desaparecidas, con la colaboración de autoridades de la entidad vecina.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas, por instrucciones del gobernador David Monreal Ávila, brindó atención integral, acompañamiento institucional y apoyo permanente a las familias de personas desaparecidas.

Para la realización de estas tareas se contó también con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano.