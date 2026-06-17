Solicita Ulises Mejía licencia para participar en proceso interno de Morena en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro anunció que solicitó licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas.

El legislador señaló que esta decisión responde al ejercicio de un derecho legítimo y a la convicción de seguir sirviendo al pueblo de Zacatecas desde una nueva responsabilidad partidista, con el objetivo de profundizar la transformación en la entidad con sello propio y consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Ulises Mejía Haro destacó que asume este nuevo reto con humildad, responsabilidad y plena congruencia con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya visión humanista orienta el proyecto de transformación nacional bajo los principios del Humanismo Mexicano.

Asimismo, informó que la licencia surtirá efectos a partir del próximo 21 de junio, una vez que rinda su Segundo Informe Legislativo, con el propósito de cumplir primero con su deber de informar y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el trabajo realizado como diputado federal de la LXVI Legislatura.

Durante su gestión legislativa, Ulises Mejía Haro ha impulsado iniciativas en materia de seguridad, campo, migración, agua, educación, migrantes, protección de la niñez, fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de realizar cientos de asambleas informativas en los municipios de Zacatecas para mantener un contacto permanente con la población.

El legislador reiteró que continuará trabajando con honestidad, cercanía y resultados, al sostener que el bienestar del pueblo seguirá siendo la principal causa que guíe su actuar público. “Seguiremos trabajando con honestidad, cercanía y resultados, porque el bienestar del pueblo es y seguirá siendo nuestra mayor causa”, expresó: ¡El Trabajo todo lo Vence!