Construirán edificio para Comisión Local de Búsqueda de personas desaparecidas

Zacatecas, Zac., 17 de junio de 2026.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, construirá el edificio sede para la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas.

El Comisionado Local de Búsqueda, Everardo Ramírez Aguayo, realizó una visita de supervisión del predio en el que se realizará la construcción del edificio sede para el desarrollo de sus actividades.

Las tareas de verificación del predio, que se localiza en la Ciudad de Zacatecas, se llevaron a cabo en conjunto con personal de la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Administración y de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Zacatecas.

Lo anterior, bajo las directrices del Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, de coordinar esfuerzos institucionales para impulsar la colaboración con autoridades y colectivos, lo que permitirá garantizar una atención humana, cercana y efectiva a la ciudadanía; para consolidar la paz, el bienestar y el progreso de Zacatecas.