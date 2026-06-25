Busca Artes UAZ despertar interés por estudiar violoncello y contrabajo

Zacatecas, Zac.- El aprendizaje del violoncello y el contrabajo puede iniciar desde la infancia y convertirse, con el tiempo, en una trayectoria artística y profesional. Con ese propósito, la Unidad Académica de Artes (UAA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de su Academia de Violoncello y Contrabajo, ofrece una formación desde el nivel infantil y hasta el superior, brindando a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de formarse en dos instrumentos presentes en algunas de las obras más emblemáticas de la música y el cine.

El coordinador de la Academia de Violoncello y Contrabajo, José Luis Herrera, explicó que ambos instrumentos forman parte de orquestas sinfónicas, bandas, ensambles de cámara e incluso agrupaciones de jazz, rock y otros géneros musicales, lo que amplía significativamente el campo laboral para sus intérpretes y ofrece muchas posibilidades de desarrollo artístico.

Destacó que la UAZ ofrece estudios en los niveles infantil, básico, medio superior y superior, combinando clases individuales de instrumento con materias como música de cámara y práctica orquestal, donde los estudiantes desarrollan experiencia escénica desde los primeros niveles al integrarse a ensambles y conciertos. Además, la Academia participa en la organización del Festival Grave, espacio que reúne a destacados intérpretes nacionales e internacionales mediante clases magistrales, talleres y conciertos.

Indicó que, en el caso del violoncello, las niñas y los niños pueden iniciar su aprendizaje aproximadamente desde los siete años, mientras que el contrabajo suele estudiarse a partir de los doce debido a las dimensiones del instrumento. Añadió que, para facilitar el ingreso, la Universidad cuenta con instrumentos disponibles para préstamo, permitiendo que las familias se acerquen a ellos sin realizar de inmediato la inversión que implica adquirir uno propio.

Por su parte, la docente de violoncello Luisa Alejandra Hernández Ortega recordó que su interés por el chelo surgió de manera casual al escuchar la canción Eleanor Rigby, de The Beatles. “El amor al instrumento se lo debo a mis hermanos. Eran fanáticos de The Beatles y cuando escuché esa canción dije: ‘Ese sonido me gusta’. De allí nació el amor a primer oído”, compartió.

Explicó que uno de los principales objetivos de la Academia es despertar ese interés por los instrumentos, “estoy muy segura de que la gente ha escuchado al violoncello en algún momento de su vida; simplemente desconocen cómo se llama, cómo suena y que lo pueden aprender a tocar aquí mismo, en la Universidad Autónoma de Zacatecas”, señaló.

Por su parte, el docente de contrabajo Quetzel Rosales del Real destacó que la formación en estos instrumentos permite a los estudiantes incorporarse a distintos proyectos musicales incluso antes de concluir sus estudios. Explicó que, conforme avanzan en su preparación, es común que participen en orquestas, ensambles y proyectos musicales dentro y fuera del estado, adquiriendo experiencia escénica y construyendo sus primeras oportunidades profesionales.

Esa experiencia es compartida por Jason Cortés Fragosa, estudiante de contrabajo, quien inició su formación musical en la infancia y, tras explorar distintos instrumentos, encontró en el contrabajo su vocación. Actualmente concluyó el nivel medio superior y se prepara para ingresar a la licenciatura, mientras participa en ensambles, conciertos y próximamente realizará una presentación internacional en Perú como integrante de la Banda Sinfónica de la UAZ.

“Yo sabía que quería dedicarme a la música. Cuando conocí el contrabajo me enamoré del instrumento y aquí encontré el camino para convertir esa pasión en una profesión”, compartió.

Finalmente, los docentes invitaron a madres, padres de familia, jóvenes y personas interesadas a acercarse a la Unidad Académica de Artes para conocer la Academia de Violoncello y Contrabajo, resolver sus dudas y descubrir las posibilidades de formación que ofrece a quienes deseen estudiar el violoncello o el contrabajo.