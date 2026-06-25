Concretan beneficios para magisterio en mesas de negociación tripartita

Zacatecas, Zac.- En un hecho histórico, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, acudió a dos mesas de negociación a la entidad zacatecana, en donde se escucharon necesidades de los trabajadores de la Educación y se atendieron sus demandas.

En ese sentido, Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), destacó que la reunión sostenida con los comités ejecutivos de las Secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fueron muy provechosas.

La funcionaria informó que en el caso de la Sección 34 se concretaron las becas comisión, bonos de titulación, así como bonos que benefician a muchos sectores de los profesionales que laboran en la entidad.