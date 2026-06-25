Realizan Feria del Empleo Minero dentro de RIM 2026

Zacatecas, Zac.- En el marco de la Reunión Internacional de Minería (RIM) 2026, se llevó a cabo la Feria del Empleo para la Minería, espacio que fortalece la vinculación entre el sector productivo y la fuerza laboral zacatecana.

El evento fue encabezado por el Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, así como por Rubén del Pozo Mendoza, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), quienes destacaron la importancia de generar oportunidades laborales que impulsen el desarrollo del estado.

Alrededor de 40 empresas participan en esta feria, donde se ofertan cerca de 1 mil 500 vacantes, dirigidas a profesionistas y personal operativo del sector minero, lo que amplía las posibilidades de empleo formal para las y los zacatecanos.

La feria, que continuará este viernes 26 de junio en el Palacio de Convenciones, representa un importante impulso para la economía local, al promover la generación de empleos, el fortalecimiento del sector minero y mejores condiciones de vida para las familias de Zacatecas.