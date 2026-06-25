Inician trabajos de FEMAFEE y ARFEEF con presencia de Enfermería UAZ

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), encabezada por su directora Esther Palacios Rodríguez, participó en el inicio de los trabajos académicos y gremiales organizados por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE) y la Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfermería (ARFEEF A.C.), región centro-norte.

En el evento estuvieron presentes, junto con la directora, la secretaria académica, Juana Antonieta Gómez Martínez; la coordinadora de Calidad y Aseguramiento de la Licenciatura en Enfermería, María Julia Morales Ibarra; la coordinadora de Licenciatura en Enfermería, Gricelda Valdez Esparza; la responsable del programa de Licenciatura en Enfermería, Hortencia Bermúdez Flores; y el secretario administrativo, Alejandro Santa Ana Torres.

También se contó con la participación de integrantes de la región centro-norte, que abarca los estados de Durango, Monterrey y Coahuila-Saltillo, encabezados por el presidente de FEMAFEE, Francisco Cadena Santos, y el presidente de la región centro-norte, Enrique Trujillo Hernández.

Las actividades incluyeron la toma de protesta de la nueva mesa directiva de ARFEEF A.C., la revisión de propuestas para el diplomado en simulación clínica y conferencias magistrales con especialistas nacionales e internacionales.

La FEMAFEE se ha consolidado como un organismo nacional que articula esfuerzos académicos y gremiales para fortalecer la enseñanza de la enfermería en México, promoviendo estándares de calidad y actualización constante.

Por su parte, la ARFEEF A.C. desempeña un papel fundamental en la vinculación regional, al generar espacios de colaboración entre facultades y escuelas de enfermería de la zona centro-norte, lo que permite atender necesidades específicas y potenciar el desarrollo profesional en cada entidad.