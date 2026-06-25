Enseñarán estrategias a madres y padres para acompañar el aprendizaje matemático de sus hijos

Zacatecas, Zac.- Resolver una división, explicar una fracción o ayudar con una ecuación puede convertirse en un reto para muchas familias cuando los métodos de enseñanza han cambiado. Con esa realidad en mente, la docente investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ, Leticia Adriana Ramírez Hernández ofrecerá, del 6 al 9 de julio en modalidad híbrida y gratuita, el curso “Matemáticas para mamás, papás y abuelos”.

Se trata de un espacio diseñado para brindar herramientas a madres, padres, abuelos, tutores y personas cuidadoras que les permitan acompañar con mayor seguridad la formación académica de niñas, niños y adolescentes, mediante el fortalecimiento de conocimientos básicos y la comprensión de las estrategias con las que actualmente se enseñan las matemáticas en las aulas.

La iniciativa surgió a partir de una situación que viven muchas familias cuando intentan apoyar a niñas y niños con sus tareas escolares; con frecuencia se encuentran con métodos de enseñanza distintos a los que aprendieron en su época o con conocimientos que, por falta de práctica, han dejado en el olvido.

Al respecto, la también responsable de la Licenciatura en Actuaría, Leticia Adriana Ramírez Hernández explicó que esta situación suele generar frustración tanto en los adultos como en los estudiantes.

“Muchas veces los niños nos dicen: ‘Así no me lo enseñó la maestra’. Los papás recordamos otros métodos y, después de 20 o 30 años sin resolver una división con decimales, una suma de fracciones o una ecuación, es natural que muchas cosas se olviden. Sin darnos cuenta, eso termina reforzando la idea de que las matemáticas son difíciles; si un adulto no puede resolverlo, los niños piensan que ellos tampoco podrán”, señaló.

En ese sentido, destacó que el propósito del taller es recuperar esas habilidades matemáticas en los adultos para que puedan convertirse en un mejor acompañamiento durante la formación académica de las nuevas generaciones.

Durante cuatro sesiones, los participantes repasarán operaciones básicas, propiedades de los números, uso de la calculadora e introducción al álgebra mediante ecuaciones, además de conocer estrategias sencillas para explicar problemas matemáticos, reforzar aprendizajes y utilizar ejemplos de la vida cotidiana.

El curso se desarrollará en un horario de 12:00 a 14:00 horas, en el Salón 1 de la Unidad Académica de Matemáticas y tendrá una modalidad híbrida, quienes lo deseen podrán asistir de manera presencial, mientras que las personas que no puedan trasladarse podrán seguir las sesiones mediante una transmisión en vivo por YouTube, cuyo enlace será enviado únicamente a quienes se registren previamente.

Aunque está dirigido principalmente a madres, padres, abuelas, abuelos, tutores y personas cuidadoras, la invitación permanece abierta a cualquier persona interesada en fortalecer sus conocimientos matemáticos.

Las personas interesadas únicamente deberán enviar su nombre completo vía WhatsApp al número 492 111 19 42 para realizar su registro y recibir la información correspondiente. El curso tendrá una duración de ocho horas y contará con cupo limitado.