Fortalecen al sector educativo en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer la formación de las niñas, los niños y las juventudes zacatecanas, el Gobernador David Monreal Ávila se reunió con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para abordar temas prioritarios para el desarrollo educativo de la entidad y atender asuntos de interés del magisterio zacatecano.

Durante la reunión, el funcionario federal reconoció el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila y destacó que es un gran aliado en materia educativa.

Asimismo, Mario Delgado Carrillo resaltó la estrategia de seguridad que encabeza el mandatario estatal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, al señalar que se trata de una política sólida que envía un mensaje de confianza a la ciudadanía y que, además, atiende las causas sociales de la violencia, lo que ha convertido a Zacatecas en un referente nacional.

El titular de la Secretaría de Educación Pública afirmó que, gracias a las políticas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como la beca universal Rita Cetina, en Zacatecas ninguna niña, niño o joven se quedará sin estudiar, al fortalecerse el derecho a la educación de las y los estudiantes.

Posteriormente, y en representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, encabezó dos mesas de trabajo con líderes y representantes sindicales del magisterio, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a sus demandas.

En el primer encuentro, en el que participaron dirigentes de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rodrigo Reyes Mugüerza y Mario Delgado Carrillo atendieron diversas peticiones de las y los docentes zacatecanos.

El Secretario Rodrigo Reyes Mugüerza refrendó el compromiso del Gobierno de Zacatecas de mantener la negociación tripartita e impulsar políticas públicas integrales en favor de la educación y del bienestar de las y los estudiantes zacatecanos.

En la mesa de trabajo también participó Salvador Estrada, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas.

En una segunda reunión con líderes y representantes de la Sección 58 del SNTE, se destacó que, por primera vez, este sindicato presentó de manera directa un pliego petitorio ante la Federación.

Como parte de los acuerdos, se determinó realizar un próximo encuentro en Zacatecas para atender de manera puntual sus planteamientos y demandas específicas.