Imparte UAZ conferencia sobre “Salud emocional en el contexto actual”

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer las competencias del personal administrativo y directivo del Ayuntamiento de Zacatecas, se llevó a cabo la conferencia titulada “Salud emocional en el contexto actual”, impartida por la docente investigadora de la Unidad Académica de Psicología y de la Maestría en Psicología Infantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), Patricia Prieto Silva.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, en colaboración con el Área de Capacitación y Evaluación de la Dirección de Gestión de Personal y Relaciones Laborales de la Presidencia Municipal de Zacatecas.

El objetivo central fue subrayar la relevancia del bienestar en el manejo de los afectos y emociones que se manifiestan en la vida cotidiana, así como analizar sus repercusiones y las estrategias para afrontar situaciones en el entorno actual.

En su intervención, la líder del Cuerpo Académico CA-UAZ 246 Desarrollo psíquico; clínica y educación enfatizó que el bienestar emocional constituye un componente esencial para mantener una adecuada calidad de vida, pues permite reconocer, comprender y gestionar las emociones de manera saludable.

De igual forma, destacó la necesidad de fomentar la resiliencia, fortalecer la autoestima y promover hábitos que favorezcan el equilibrio emocional, contribuyendo a una mejor adaptación frente a los cambios y desafíos cotidianos.

Durante la conferencia se ofrecieron herramientas prácticas para identificar factores de estrés, mejorar la comunicación interpersonal y potenciar la inteligencia emocional, con el fin de promover una cultura de autocuidado y bienestar integral.

En el evento académico estuvieron presentes la jefa de Capacitación y Evaluación de la Dirección de Gestión de Personal y Relaciones Laborales de la Presidencia Municipal de Zacatecas, Laura Elena Rosales Gamboa, así como la responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, Araceli Graciano Gaytán.