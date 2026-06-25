Es gobierno de Pepe Saldívar pionero en inclusión para personas con discapacidad auditiva

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal que encabeza Pepe Saldívar, para fortalecer la inclusión y garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos, se puso en marcha la Estrategia Municipal de Inclusión, orientada a la atención de personas con discapacidad auditiva.

Con esta acción, Guadalupe se convierte en el primer municipio del estado de Zacatecas en implementar una Estrategia de Atención Ciudadana en Lengua de Señas Mexicana, consolidando medidas concretas que fortalecen la inclusión, la accesibilidad y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

La puesta en marcha de esta estrategia es el resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Pepe Saldívar y el Instituto para la Atención e Inclusión de la Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, sumando esfuerzos para construir una sociedad más justa, igualitaria y accesible para todas y todos.

En representación del presidente Municipal Pepe Saldívar, estuvo presente la Sindica Municipal, Analí Infante Morales, quien destacó la importancia de impulsar políticas públicas que garanticen la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente para quienes enfrentan alguna discapacidad.

“Hoy nos convertimos en el primer municipio del estado en implementar una estrategia de atención ciudadana, esto significa que estamos construyendo de manera real las condiciones para que las personas con discapacidad auditiva ejerzan plenamente sus derechos, accedan a los servicios públicos y se comuniquen en igualdad de condiciones”, señaló.

“Compañeras y compañeros servidores públicos, los invito a aprovechar al máximo esta formación que hoy inicia bajo la guía de nuestros excelentes docentes, en sus manos está la posibilidad de que un ciudadano se sienta verdaderamente escuchado e integrado por su gobierno”, finalizó.

Asimismo, Miriam García Zamora, Titular del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, reconoció el esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Guadalupe y el Instituto para la Atención e Inclusión de la Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas para hacer de Guadalupe un municipio más accesible, sensible e incluyente.

“Guadalupe, es uno de los municipios que está de manera permanente buscándonos y eso se debe al interés del alcalde que el municipio se beneficie y sea inclusivo y esas acciones nos traerán gran beneficio”, afirmó.

Cabe señalar que durante el arranque de este programa se destacó que la capacitación de las y los servidores públicos, permitirá eliminar barreras de comunicación, facilitar el acceso a trámites y servicios municipales, así como promover una cultura de respeto, empatía y reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

A este importante evento también estuvieron presentes, Federico Guzmán López, secretario de Planeación y Desarrollo Municipal; Estrella Martínez Alonso, directora del Sistema Municipal DIF Guadalupe; Roberto Córdova, subdirector de Gestión y Atención Ciudadana del SEDIF, así como Julieta Monserrat Rodríguez Espinosa, presidenta de la Asociación “Comunidad Sorda de Zacatecas A.C.”.