Promueven en Zacatecas eventos deportivos, culturales y recreativos

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer la actividad turística, mediante eventos deportivos, culturales y recreativos, que favorezcan la llegada de visitantes y la activación económica del estado, la administración del Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Turismo, presentó una agenda de actividades que se desarrollará en la entidad.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, señaló que una de las encomiendas permanentes de la actual administración es continuar el impulso de acciones que permitan atraer visitantes y generar movimiento turístico, en beneficio de prestadores de servicios, comercios y diversos sectores relacionados con esta actividad.

Expo Tattoo Zacatecas 2026

Los días 27 y 28 de junio se llevará a cabo la décimo segunda edición de la Expo Tattoo Zacatecas, en la Sala Magna del Centro Platero, considerada una de las principales convenciones de arte corporal que se realizan en la entidad.

Para esta edición, se contempla la participación de más de 200 artistas del tatuaje, nacionales e internacionales, provenientes de Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Torreón, Durango, Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí, Morelia, Ciudad Juárez y Tamaulipas, además de representantes de Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Durante los dos días de actividades, se realizarán tatuajes en vivo, concursos en distintas categorías, exhibiciones artísticas, venta de insumos especializados, ropa, arte y accesorios relacionados con la industria del tatuaje.

Asimismo, se contará con presentaciones musicales a cargo de las agrupaciones Cemican, Deathmask y RPC Trio Power, además de espectáculos alternativos y espacios para que las personas asistentes puedan agendar tatuajes con artistas invitados.

El evento está diseñado para público de todas las edades y contempla la participación de estudios especializados, proveedores y personas aficionadas a esta expresión artística.

El costo de acceso será de 100 pesos por día. Las personas interesadas podrán solicitar información a través del número de WhatsApp 4922164687, del correo electrónico [email protected] y mediante las redes sociales oficiales de Expo Tattoo Zacatecas.

XX Cabalgata Toma de Zacatecas por el Progreso

Como parte de las actividades de turismo ecuestre y recreativo, del 26 al 28 de junio se realizará la XX Cabalgata Toma de Zacatecas por el Progreso, evento que recorrerá los municipios de Calera, Morelos y Zacatecas.

Hasta el momento, se tiene un registro aproximado de 700 cabalgantes provenientes de Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, así como de Nevada, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos.

La actividad tiene como propósito conmemorar la histórica Toma de Zacatecas, preservar las tradiciones relacionadas con la cultura ecuestre y promover los atractivos turísticos, naturales y culturales de la entidad.

Las inscripciones continúan disponibles mediante los teléfonos de la Secretaría de Turismo, al número 4929251277, así como a través del código QR publicado en las plataformas oficiales de la dependencia. Además, se extendió invitación a las autoridades de los 58 municipios del estado para sumarse a las actividades.

El programa iniciará el viernes 26 de junio, con la recepción de cabalgantes en el Multideportivo de Calera, a partir de las 12:00 horas. Posteriormente, se realizará un desfile por las principales calles del municipio, la inauguración oficial y una verbena popular acompañada por la banda Rancho Grande Jerez.

Para el sábado 27 de junio, se contempla la salida del contingente rumbo a Morelos, desfile por las calles de Calera, llegada al Rancho San Pablo y posteriormente a la Unidad Deportiva de Morelos, donde se ofrecerá una comida para las y los participantes. Por la noche, se realizará una callejoneada por las principales calles del Centro Histórico de Zacatecas, con salida de la Alameda “Trinidad García de la Cadena”.

Las actividades concluirán el domingo 28 de junio, con el recorrido desde Morelos hacia la capital del estado. El contingente pasará por puntos de hidratación ubicados en el Cerro del Grillo, el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas y el Puente de Bracho.

Posteriormente, se efectuará un desfile por las principales calles de la ciudad, partiendo de la Máquina 30-30 hasta arribar al Cerro de La Bufa, donde se ofrecerá una comida para las personas cabalgantes y sus familias. Como parte del cierre de actividades, se contará con la participación de la Banda de Música de la V Región Militar.

Campeonato Nacional de Lima Lama Rey Kamehameha

Del 26 al 28 de junio, también se desarrollará el Campeonato Nacional de Lima Lama Rey Kamehameha, evento deportivo que tendrá como sede el Polideportivo Zacatecas.

Se prevé la asistencia de aproximadamente 300 competidoras y competidores, provenientes del Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Jalisco e Hidalgo.

La competencia contempla actividades deportivas durante los tres días del evento, incluyendo torneos por categorías y ramas, así como una función especial denominada Noche de Campeones, correspondiente al sector profesional.

El programa iniciará el viernes 26 de junio, con la recepción de atletas y los procesos de pesaje. El sábado 27 de junio se realizará la ceremonia inaugural, a las 10:00 horas, en el Polideportivo Zacatecas, seguida de peleas clasificatorias que se desarrollarán hasta las 18:00 horas.

Ese mismo día, de las 20:00 a las 22:00 horas, se efectuará la Noche de Campeones, en el Salón La Plazuela del Hotel Don Miguel, donde participarán exponentes del sector profesional.

Las actividades concluirán el domingo 28 de junio, con las peleas finales y las ceremonias de premiación, programadas de las 08:00 a las 14:00 horas.

Con la realización de estos eventos, enmarcados en la Agenda del Progreso, Zacatecas fortalece su estrategia de promoción turística, mediante actividades que integran deporte, cultura, tradición y entretenimiento, con la participación de visitantes nacionales e internacionales, que contribuyen a la dinámica económica y turística de la entidad.