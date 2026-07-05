Celebra Federación de Clubes Casa Zacatecas de Tulsa, Oklahoma su 8º aniversario

Tulsa, Oklahoma., 5 de julio de 2026.- Al celebrar el Octavo Aniversario de la Federación de Clubes “Casa Zacatecas” en Tulsa, Oklahoma, el Gobierno del estado que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo una política de atención sólida, integral y transversal para la comunidad zacatecana migrante.

Al representar al mandatario estatal, el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), Iván Reyes Millán, señaló que las y los zacatecanos que radican en Estados Unidos son parte de la vida pública del Gobierno de Zacatecas mediante programas y acciones que impulsan el progreso en sus comunidades de origen. Ejemplo de ello es la Expo Feria Agropecuaria para zacatecanos radicados en el exterior, que ha tenido como sede, Colorado, Oklahoma, y en próximos días, Texas.

En ese sentido, felicitó a la presidenta de la federación, Florencia Trejo Aguilar, así como a las y los integrantes de su mesa directiva y sus 16 clubes por todo el trabajo y la labor comunitaria que han hecho en ocho años, logrando muchas acciones y la promoción de tradiciones, costumbres y el arraigo zacatecano en este país.

Agradeció a Carlos Padilla, Cónsul Adscrito del Consulado de Carrera de México en Oklahoma, el respaldo y apoyo a la comunidad zacatecana que ahí radica. “Seguiremos trabajando por nuestra comunidad para que México siga siendo reconocido por su grandeza, por su gente”.

La Federación de Clubes “Casa Zacatecas” en Tulsa, Oklahoma, creada en el año 2018, agrupa actualmente a 16 clubes integrados por zacatecanas y zacatecanos originarios de comunidades o cabeceras municipales como: Guadalupe, Fresnillo, Juan Aldama, Pánuco, Río Grande y Vetagrande.

La presidenta de la organización, Florencia Trejo Aguilar, originaria del municipio de Guadalupe, dio la bienvenida y agradeció a su equipo de trabajo, clubes y mesa directiva e invitados el acompañamiento al aniversario que se convierte ene un año más de lucha, trabajo, gestión y sueños hechos realidad con el esfuerzo, apoyo y voluntad de muchas manos de mujeres y hombres comprometidos con su gente y sus lugares de origen.

En su intervención Carlos Padilla, cónsul adscrito del Consulado de Carrera de México en Oklahoma, señaló “hoy celebramos ocho años de la organización de espíritu zacatecano en Oklahoma: ustedes han construido la fortaleza de este estado, y es quizás una coincidencia que en esta fecha el país celebra el Día de la Independencia y ustedes celebran la grandeza de Zacatecas”.

Felicitó y reconoció a Florencia Trejo, porque desde el primer día que empezaron a planear la apertura del Consulado de México estuvo al tanto del trabajo y los avances hasta lograr su apertura y dar atención a la comunidad mexicana y zacatecana que tanto lo demandaba.

Por otro lado, como parte de la celebración, el Gobierno de Zacatecas tomó protesta y abanderó dos nuevos clubes que se integran a esta organización migrante. Recibieron el estandarte oficial las y los integrantes de dos nuevos Clubes “Tejuján” y “Unidos por Apozol”, ambos del municipio de Fresnillo.

De igual manera, en el marco del octavo aniversario de la Federación de Clubes “Casa Zacatecas” en Tulsa, Oklahoma, el gobierno estatal entregó el reconocimiento al Mérito Migrante, a J. Isabel Murillo Quiroz y a Ma. de Jesús Domínguez Villela como “Zacatecano y Zacatecana del Año 2026”, por su trabajo y liderazgo dentro de la organización.

También, se entregó el reconocimiento como “Joven Zacatecano del Año” a Juan Carlos Torres Becerra, por su sobresaliente trayectoria y valiosa contribución al fortalecimiento de la comunidad zacatecana migrante.

De igual manera, en la velada se reconoció a Cinthia Tiscareño, reina de la Federación 2025, y se llevó a cabo la elección y coronación de Ana Dalay Trejo García, reina 2026.