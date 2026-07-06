Asegura Pepe Saldívar que han construido más de 40 bordos en comunidades de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Más de 40 bordos han sido desazolvados en el último año en las comunidades del municipio de Guadalupe, gracias a la coordinación entre el Gobernador David Monreal y el Presidente Municipal Pepe Saldívar así lo confirmaron el propio edil y el Secretario del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes.

Desde la comunidad de Pata Loca, colindante con la comunidad del Gato, ésta última ubicada en el estado de San Lui Potosí, el alcalde de Guadalupe realizó una visita de inspección de bordos junto con el funcionario estatal del campo, donde constataron con habitantes de la zona la funcionalidad de este sistema de captación de agua pluvial.

“Muy agradecida la gente que trabaja el campo y la ganadería en Guadalupe con el gobernador David Monreal… Nos encontramos en la comunidad de Pata Loca en compañía del Secretario del Campo, a quien también agradecemos su trabajo porque estamos llegando a todos los rincones de Guadalupe”, indicó el presidente municipal.

Por su parte, Luis Cervantes agradeció la invitación por parte del alcalde para corroborar que se está haciendo un buen trabajo con la maquinaria de la Secretaría del Campo en conjunto con la presidencia municipal.

De acuerdo a habitantes de la comunidad, este bordo junto con otros tres desazolvados en esta región, aseguran que permanezca el vital líquido por lo menos hasta el mes de marzo del 2027, aprovechando las lluvias de la temporada y beneficiando a cientos de cabezas de ganado.

Finalmente, cabe señalar que Pepe Saldívar agradeció a los diputados Saúl Cordero, quien se dio cita a la comunidad, la cual también colinda con el municipio de Trancoso, así como a Susana Barragán, ya que su acompañamiento y gestión ha sido vital para seguir con este tipo de obras en beneficio del campo guadalupense.