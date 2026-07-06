Se consolida Zacatecas en su crecimiento económico

Zacatecas, Zac.- Este lunes, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera, donde destacó que Zacatecas se consolidó como la entidad con mayor crecimiento económico del país en 2025 y que, durante el primer semestre de 2026, registró un crecimiento del 4.7 por ciento, lo que coloca nuevamente al estado en el primer lugar nacional en este indicador.

Informó que estos resultados también son producto del saneamiento de las finanzas públicas, lo que ha permitido brindar certeza a los sectores productivos y sociales, fortalecer la confianza en las instituciones y generar condiciones para el desarrollo económico de la entidad.

El Gobernador indicó que actualmente Zacatecas ofrece condiciones favorables para el desarrollo económico, con el regreso de inversiones y del turismo, derivado de la disciplina financiera implementada durante su administración. Precisó que, a la fecha, se han liquidado cerca de 7 mil millones de pesos de la deuda pública estatal, que originalmente superaba los 12 mil millones de pesos.

“Hoy nuestro estado demanda una verdadera responsabilidad social. No podemos cerrar los ojos frente a los conflictos; debemos atenderlos y resolverlos con determinación”, expresó el mandatario al enfatizar que Zacatecas cuenta con los pilares necesarios para incorporarse plenamente al desarrollo nacional.

Ante integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad y colaboradores de la administración pública estatal, ,Monreal Ávila también resaltó que Zacatecas se ha convertido en un referente nacional en materia de seguridad, resultado de la coordinación permanente entre las instituciones que integran este órgano.

“Vamos a seguir consolidando la seguridad pública como una institución sólida, porque hemos demostrado la importancia que tiene la paz para el desarrollo. Continuaremos fortaleciendo esta estrategia en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública”, afirmó.

Asimismo, expresó que la administración estatal es el rector del desarrollo social, ya que de su actuación depende el progreso de los pueblos, la impartición de justicia y el bienestar de las familias zacatecanas.

Por ello, hizo un llamado a las y los servidores públicos a conducirse con firmeza, orden y compromiso al servicio del pueblo en lo que resta del sexenio.

Recordó que al inicio de su administración diversas dependencias enfrentaban severas limitaciones presupuestales e incluso dificultades para su operación cotidiana; sin embargo, gracias al orden y saneamiento de las finanzas públicas, actualmente cuentan con mejores condiciones para cumplir sus responsabilidades.

De igual forma, el Gobernador David Monreal Ávila reconoció el esfuerzo de la Selección Nacional de Futbol por su participación en la Copa del Mundo 2026 y destacó la entrega mostrada por el representativo mexicano, luego de concluir su participación tras el encuentro frente a Inglaterra.