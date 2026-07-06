Es Geovanna Bañuelos fundadora de la Cuarta Transformación en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, afirmó que su trayectoria de más de dos décadas al lado del movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador le otorga la legitimidad para ser Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

“Quien ahora diga que contribuyó a la formación de Morena o de la Cuarta Transformación en Zacatecas, debe hablar con la verdad y no tergiversar la historia. Quiénes fundamos y como fundadora de la Cuarta Transformación, lo hicimos desde la Trinchera del Partido del Trabajo”.

Como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía del Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista de México, recordó que se incorporó al equipo político de López Obrador desde 2005, cuando promovía el libro Proyecto Alternativo de Nación y coordinando la precampaña y campaña presidencial de 2006 en Michoacán. Posteriormente colaboró en el proceso electoral de 2012 en Guerrero, además de ser parte de la organización del movimiento en Zacatecas en 2018.

Al recorrer diversos municipios de la entidad y ante cientos de simpatizantes y militantes, Geovanna Bañuelos destacó que, como dirigente estatal del PT, impulsó la afiliación de miles de ciudadanos que posteriormente conformaron la base militante de Morena y coordinó la asamblea constitutiva mediante la cual se logró obtener el registro como partido político nacional en Zacatecas.

«Tuve el honor de conducir esa asamblea constitutiva y, aunque el presidente López Obrador me invitó a encabezar Morena en el estado, decidí permanecer en el Partido del Trabajo para seguir respaldando el proyecto de transformación desde el instituto político en el que he militado toda mi vida», señaló.

La senadora por Zacatecas sostuvo que quienes participaron desde los primeros años en la construcción del movimiento conocen el esfuerzo que implicó consolidarlo cuando aún no representaba la fuerza política que hoy gobierna al país.

«Es motivo de orgullo saber que fuimos parte de la fundación de este movimiento que hoy encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Muy pocos hombres y mujeres participábamos activamente en aquellos años y hoy vemos consolidado ese proyecto de nación», expresó.

Geovanna Bañuelos aseguró que la mayor enseñanza recibida durante estos años de trabajo junto a Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido comprender que la fuerza del movimiento radica en la organización del pueblo.

«El pueblo de México nos ha enseñado que cuando está informado y organizado no existe poder económico ni político capaz de imponerse sobre su voluntad. Esa seguirá siendo nuestra convicción y nuestro compromiso con Zacatecas y con México».

Respecto al inicio de una nueva etapa de recorridos por el estado, Geovanna Bañuelos explicó que continuará visitando los 58 municipios de Zacatecas para fortalecer la organización territorial y promover la participación ciudadana en defensa del movimiento.

«Durante más de veinte años hemos recorrido cada municipio, sus colonias y comunidades. Ahora lo hacemos convocados por nuestro movimiento para defender a nuestra presidenta, respaldar su política exterior, fortalecer la soberanía nacional y consolidar los logros alcanzados por la Cuarta Transformación», finalizó.