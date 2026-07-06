Invita CDHEZ a participar en concurso «La Fotografía en Derechos Humanos»

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de promover la reflexión y el reconocimiento de los derechos humanos a través de la expresión artística, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) invita a la ciudadanía a participar en la convocatoria del Premio «La Fotografía en Derechos Humanos», certamen que busca visibilizar mediante imágenes el ejercicio, la defensa y la promoción de los derechos humanos en la vida cotidiana.

La convocatoria está dirigida a personas aficionadas y profesionales de la fotografía que radiquen en el estado de Zacatecas, quienes podrán participar con una fotografía original e inédita que refleje valores como la igualdad, la inclusión, el respeto a la diversidad y la dignidad humana.

Las propuestas deberán enviarse en formato JPG, con una resolución mínima de 300 ppp (píxeles por pulgada) y un peso mínimo de 5 MB, al correo electrónico [email protected], acompañadas de la documentación solicitada en la convocatoria. La fecha límite para la recepción de trabajos será el 6 de octubre de 2026, a las 19:00 horas.

Las fotografías serán evaluadas por un jurado integrado por especialistas en fotografía, quienes considerarán aspectos como la creatividad, la calidad técnica, el impacto visual, el mensaje, la relación con la temática de derechos humanos y la aportación artística y social.

Las personas ganadoras recibirán un incentivo económico y un reconocimiento. Además, las fotografías ganadoras podrán representar a Zacatecas en el Premio Valores en Fotografía de la Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

La CDHEZ invita a la sociedad zacatecana a participar en este certamen y demostrar, a través de la fotografía, cómo los derechos humanos se viven, se defienden y se promueven desde los distintos espacios de la vida cotidiana.

Para más información, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la CDHEZ, ubicadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, o comunicarse al teléfono 492 924 1437, extensiones 168 y 170.