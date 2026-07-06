Sufrimos con la eliminación de México, pero jugaron con el corazón

Visión y percepción

Anoche gozamos y sufrimos durante el encuentro entre la Selección Mexicana de Fútbol contra Inglaterra (el cuarto lugar mundial). Aunque los mexicanos dominaron la mayor parte del partido, tres errores en la defensiva les costaron la misma cantidad de goles. El resultado final fue de 3-2.

Fue un partido muy emocionante. El estadio Azteca lució pletórico; lleno de aficionados con sus playeras en color verde; miles de banderas tricolores (colocadas, previamente, en los asientos, como un gran regalo) fueron ondeadas por los seguidores de nuestro equipo nacional.

Quienes vimos el emotivo encuentro nos quedamos con las ganas de ver un triunfo de nuestro representativo en el Mundial de Fútbol. No se logró, aunque los jugadores nacionales pusieron en aprietos, en varias ocasiones, a los ingleses.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez (de penal) nos hicieron vibrar a millones de mexicanos, con sus anotaciones, esperando un gol más para conseguir el empate e irnos a tiempo extra. Al final no se pudo. Perdimos pero nos dejaron un grato «sabor de boca».

Debemos reconocer que esta selección nacional hizo historia, al conseguir cuatro triunfos consecutivos sin recibir gol. Destacaron jugadores como Gilberto Mora (Morita, un gran jugador de 17 años), Julián Quiñones, Roberto El Piojo Alvarado, Erik Lira (gran jugador en la media cancha), Brian Gutiérrez, Alvaro Fidalgo, Mateo Chávez y Obed Vargas, entre otros.

El técnico Javier Aguirre concluyó su misión al frente de este equipo y le dejó la estafeta al gran Rafael Márquez, quien comenzará su etapa como DT del equipo, con miras al próximo mundial que se realizará en España, Marruecos y Portugal.

Terminó la participación de México, pero seguirán partidos muy emocionantes en los octavos de final. Muy pronto conoceremos al nuevo campeón. Sigamos disfrutando del Mundial de Fútbol.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.