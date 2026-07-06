Se realizarán Clubes de Ciencia de Cozcyt del 13 a 17 de julio

Zacatecas, Zac.- El Gobierno del Estado, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), informa que los Clubes de Ciencias se realizarán del 13 al 17 de julio del presente año y que el registro sigue abierto para las y los estudiantes de preparatoria interesados en participar.

Estas jornadas se realizan como parte del Verano del Conocimiento del Cozcyt, que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila para brindar a la juventud zacatecana herramientas que contribuyan a la construcción de sus proyectos de vida y a que tomen decisiones vocacionales informadas.

El Director General del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, subrayó que, a través de los talleres y charlas que se llevarán a cabo durante una semana, de 9:00 a 14:00 horas, se busca despertar vocaciones científicas y humanísticas, además de habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

El lunes 13 de julio se realizará el registro y la inauguración, a partir de las 8:00 horas; a las 9:00 horas se ofrecerá la charla Agaves de Zacatecas, bajo la conducción de Edgar León Esparza Ibarra; el martes 14, en el mismo horario, continuará la charla interdisciplinaria con Sonia Viramontes Cabrera, quien hablará sobre ¿Qué es necesario para la apreciación del arte?

El miércoles 15, Ezra Federico Parra González tocará el tema de Robots con inteligencia artificial: del laboratorio al mundo cotidiano; el jueves 16, tocará el turno a Mónica Nazareth Córdova González, con: ¿Te imaginas salvando vidas? Descubre la medicina; y el viernes 17, Martha Araceli Elizondo Álvarez tiene a su cargo la charla Forjando el futuro: La manufactura de los minerales para obtener los materiales que sostienen nuestro mundo tecnológico.

Las charlas, que se realizarán en el auditorio Marie Curie, son de acceso libre y gratuito; éstas permitirán conocer temas diferentes a los de los clubes y mostrarán cómo diversas áreas del conocimiento se complementan para comprender y resolver problemas del mundo actual.

A partir de las 10 de la mañana, durante toda la semana, iniciarán los clubes con las siguientes temáticas: Arte, literatura y lingüística en las emociones; el fantástico mundo de los minerales: de la piedra al tesoro metálico; introducción a la robótica e IA; guardianes de la salud y ciencias de la naturaleza.

Cada club presentará, el viernes a partir de las 12:00 horas, una exposición del trabajo realizado durante la semana, que puede ser un producto concreto desarrollado o una presentación que comparta las experiencias y aprendizajes adquiridos.

Las inscripciones pueden realizarse en el enlace: https://forms.gle/zRXVC5Eo9PECVPGb6. Para mayor información, las personas interesadas se pueden comunicar al correo electrónico: [email protected] y los teléfonos 4929212816 y 4929213018, extensiones 1503 y 1504.