Llaman a ciudadanía a mantener medidas preventivas ante lluvias

Zacatecas, Zac.- Ante el clima lluvioso que permanecerá durante la presente semana, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, reitera su llamado a la población para que continué atenta y mantenga las medidas de prevención en sus hogares y durante sus traslados.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Gobierno de Zacatecas mantiene operativos de monitoreo, en zonas con riesgo de encharcamiento e inundaciones, así como vigilancia de las presas de la entidad, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Fuerza de Tarea Genaro Codina, dijo, se mantiene en alerta para atender cualquier llamado de la población, en caso de alguna emergencia.

Reyes Mugüerza informó que, en coordinación con autoridades municipales, se mantienen habilitados refugios temporales, en los que se brindará apoyo a la población, en caso de ser necesario y que pudiera resultar afectada por las lluvias.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, durante la presente semana continuarán las lluvias en territorio zacatecano y se contempla sean chubascos con lluvias puntales fuertes.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo Álvarez, informó que, durante la presente semana, se tiene el pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes en territorio zacatecano, principalmente en la zona sur y oeste del estado, que estarán acompañadas por vientos que oscilarán entre los 30 y los 70 kilómetros por hora.

El funcionario recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones climatológicas, conducir con precaución y bajo límites de velocidad, evitar zonas encharcadas o inundadas y no cruzar ríos o arroyos.