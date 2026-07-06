Lanza IEEZ convocatoria para integrar Consejos Distritales y Municipales Electorales

Zacatecas, Zac.- Como parte de los trabajos preparatorios del Proceso Electoral Local 2026-2027, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó la convocatoria para integrar los 18 Consejos Distritales y 58 Consejos Municipales Electorales, con la finalidad de invitar a la ciudadanía a participar de manera directa en la organización de las elecciones en las que se renovarán la Gubernatura del Estado, la Legislatura local y los 58 ayuntamientos. El proyecto de acuerdo fue presentado por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, Blanca Cecilia Martínez Escobedo.

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales son órganos desconcentrados de carácter temporal encargados de vigilar el desarrollo del Proceso Electoral en su respectivo ámbito territorial. Entre sus funciones se encuentran supervisar la instalación y el funcionamiento de las casillas, realizar los cómputos de las elecciones correspondientes, dar seguimiento a las actividades de organización electoral y coadyuvar para que la Jornada Electoral se desarrolle conforme a la legislación aplicable.

Las personas interesadas podrán registrarse del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2026, ya sea mediante el sistema de registro en línea o de forma presencial. La recepción de solicitudes y documentación se realizará en las oficinas centrales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ubicadas en Boulevard López Portillo No. 236, colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, así como en las sedes que el Instituto habilitará en los municipios del Estado. El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00 horas.

Como parte de la estrategia de difusión de la convocatoria, a partir del 20 de julio, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos recorrerá los 58 municipios del estado para colocar la convocatoria en edificios públicos, distribuir material informativo y orientar a la ciudadanía interesada en participar en el proceso de selección.

El procedimiento de selección comprende las etapas de registro de aspirantes, integración y revisión de expedientes, verificación de requisitos legales, valoración curricular, curso de inducción en materia electoral, entrevistas y la integración de las propuestas que serán sometidas a consideración del Consejo General para la designación de las personas que integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

En la integración de estos órganos ciudadanos se privilegiarán criterios como la paridad de género, la pluralidad cultural, la participación comunitaria y ciudadana, el prestigio público y profesional, el compromiso democrático y el conocimiento en materia electoral, con el propósito de conformar órganos colegiados imparciales, profesionales e incluyentes.

La convocatoria, los requisitos, la documentación solicitada, las sedes de recepción de solicitudes y el sistema de registro en línea pueden consultarse en:

https://ieez.org.mx/PE2027/DEOEPP/Conv_integracionconsejos_PEL_20262027.pdf