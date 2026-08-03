Agreden a elementos de seguridad en El Plateado de Joaquín Amaro

Zacatecas, Zac.- Uno de los vehículos utilizados por los agresores durante el enfrentamiento registrado en el municipio de Calera podría corresponder a las unidades con reporte de robo vinculadas a una de las víctimas de los hechos ocurridos el pasado 18 de julio, informó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

En La Informativa de Zacatecas, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, el funcionario precisó que la línea de investigación fue dada a conocer por el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, en conjunto con el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y subrayó que se trata de información que aún debe ser confirmada por la instancia encargada de la integración de la carpeta correspondiente.

Reyes Mugüerza informó que, en El Plateado de Joaquín Amaro, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con Fuerzas de Seguridad, fueron agredidos durante un despliegue operativo.

Como resultado de estos hechos, se logró la detención de personas, entre ellas dos menores de edad, así como la reducción de un civil armado.

Menores no localizados

Con respecto a la desaparición y no localización de cinco menores de edad privados de la libertad en el estado de Jalisco, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, comentó que, como mecanismo de coordinación y cooperación entre fiscalías, la carpeta de investigación ya se encuentra también radicada en Zacatecas.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, los cinco jóvenes —de entre 14 y 17 años— salieron de Jalisco entre el 15 y el 17 de julio, provenientes de Tlajomulco, Tonalá y El Salto, Jalisco.

Detalló que las georreferenciaciones de los teléfonos de los jóvenes arrojan puntos en Teocaltiche, Jalisco; Santa María de los Ángeles, Jalisco; y, en efecto, un punto en Florencia de Benito Juárez, Zacatecas.

No obstante, enfatizó que la privación ilegal de la libertad —en caso de que se confirme la hipótesis de reclutamiento forzado que algunos han manejado, y que se encuentra en proceso de investigación— se dio precisamente en el estado de Jalisco.

Dispositivo de seguridad para Feria de Fresnillo

Rodrigo Reyes Mugüerza informó que, este lunes, la Mesa de Construcción de Paz sostuvo una reunión con el Presidente Municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, con el objetivo de acordar los detalles del dispositivo de seguridad que operará durante las fiestas fundacionales de El Mineral.

Precisó que el operativo estará a cargo del municipio de Fresnillo con el apoyo tanto del Gobierno de Zacatecas como del Gobierno de México, en el esquema de coordinación permanente entre los tres órdenes de Gobierno que opera en la entidad.

Aparatos explosivos

El funcionario confirmó que la agresión registrada el pasado sábado en contra de la policía del municipio de Luis Moya se realizó con artefactos explosivos, hecho en el que un suboficial perdió la vida y dos elementos más resultaron heridos, uno de ellos con quemaduras de primer y segundo grados y otro en condición estable, aunque todavía bajo atención médica.

Detienen a presuntos agresores de personal de seguridad en Joaquín Amaro

En la comunidad Mesa de Palmira, en el municipio de Joaquín Amaro, personal del Ejército Mexicano desplegado como parte de la Operación SAGAZ, fue agredido por sujetos armados mientras realizaba acciones de seguridad y vigilancia.

En respuesta inmediata, se activó el apoyo de personal de la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), quienes implementaron un operativo que permitió contener la agresión y neutralizar la amenaza.

Derivado de esta intervención, fue reducido un civil considerado integrante de un grupo de la delincuencia organizada, además de lograr la detención de dos personas del sexo femenino, identificadas como menores de edad de 14 y 17 años, originarias del estado de Durango.

Se aseguró una camioneta blindada, armamento, cartuchos útiles y diverso equipo táctico, que quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz refrenda su compromiso de mantener una estrecha coordinación para hacer frente a los grupos generadores de violencia, e impulsa acciones que permitan avanzar en la pacificación de Zacatecas, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la población.