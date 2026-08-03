Inicia en Zacatecas dispersión de beca Rita Cetina, uniformes, mochilas y útiles escolares

Zacatecas, Zac.- Con una inversión superior a los 96 mil 683 millones de pesos en cinco años, el Gobernador David Monreal Ávila afirmó que la educación se convirtió en la prioridad de la administración desde el primer día, con apoyos de útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado y, este lunes, con el arranque del pago de la beca “Rita Cetina” para estudiantes de primaria.

En La Informativa de Zacatecas, el mandatario estatal destacó que el gasto destinado a educación durante la administración 2021-2026 asciende a 96 mil 683 millones de pesos, de los cuales 16 mil 185 millones corresponden a recursos estatales.

La cifra es 42 por ciento superior a los 68 mil 215 millones ejercidos entre 2016 y 2021 —periodo en el que la aportación estatal fue de 13 mil 782 millones— y 52 por ciento mayor a los 63 mil 733 millones del sexenio 2010-2016, cuando el gasto estatal fue de 6 mil 495 millones de pesos. Sólo para 2026, la inversión educativa asciende a 15 mil 811 millones de pesos.

Aclaró que buena parte de ese crecimiento obedece a las mejoras salariales del magisterio y a la inversión en infraestructura educativa.

El Gobernador David Monreal dio a conocer que este lunes 3 de agosto inició el calendario de pago de la beca “Rita Cetina” para estudiantes de nivel primaria, entregada por primera vez en la historia a este nivel educativo, con una dispersión cercana a los 300 millones de pesos y un pago único de 2 mil 500 pesos por niña o niño. Este apoyo es adicional al derecho constitucional que ya tienen las familias zacatecanas de recibir útiles escolares, mochilas y uniformes escolares gratuitos.

Se acordó la beca universal para el 100 por ciento de estudiantes de nivel profesional, con lo que Zacatecas se convertirá en el primer estado del país con beca desde primaria hasta el último día de la formación profesional.

Anunció el arranque del programa “Transformando tu escuela”, que contempla la dignificación de espacios educativos con nuevas butacas y mesabancos, pizarrones, computadoras, pintura, reposición de sanitarios donde se requiera y construcción de nuevos domos.

Inversión de 109.8 mdp en dignificación de espacios

El Secretario de Educación, Armando Delgadillo Ruvalcaba, informó que el sistema educativo estatal atiende a 475 mil 534 alumnas y alumnos, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, quienes cohabitan en 5 mil 231 espacios educativos y son atendidos por 46 mil 376 trabajadoras y trabajadores, entre personal de apoyo a la educación, docentes, directivos y personal de apoyo pedagógico.

Detalló que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana —vigente desde 2022—, se atendieron de manera presencial 42 centros educativos, en un trabajo consensuado previamente con madres y padres de familia, alumnado, docentes y autoridades comunitarias, a fin de detectar las necesidades reales de cada plantel.

El programa de Dignificación de Escuelas comprende el mejoramiento de domos, la sustitución de lámparas, la rehabilitación de sanitarios, el mejoramiento de canchas, la reparación de bardas y cercos perimetrales en zonas atípicas —en coordinación con Inzace— y la pintura interior y exterior del plantel, bajo el objetivo de dignificar, mejorar, incluir y ampliar la infraestructura física en escuelas de educación básica y media superior.

La inversión anual en dignificación de espacios educativos fue de 26.2 millones de pesos en 2022; 26.8 millones en 2023; 27.2 millones en 2024; y 28.5 millones en 2025, para un total de 109 millones 836 mil 683.46 pesos, con un beneficio directo para 267 mil 248 estudiantes.

Informó que, por gestiones del Gobernador David Monreal Ávila, el estado de Zacatecas tiene autorizada la construcción y puesta en funcionamiento de seis Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” para el próximo ciclo escolar 2026-2027, distribuidos en cuatro municipios: Río Grande, Fresnillo, Guadalupe y Pinos.

Con respecto a la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, informó que la sede en Zacatecas tendrá capacidad para albergar a más de 500 alumnas y alumnos de educación superior. La convocatoria de inscripción en línea permanece abierta hasta el 31 de agosto; el primer semestre se cursará en línea y la apertura de instalaciones está estimada para el segundo semestre.

Entrega de 264 mil 724 mochilas

El Secretario de Educación informó que se entregarán en Zacatecas 264 mil 724 mochilas —88 mil 592 mochilas chicas para alumnado de los grados menores y 176 mil 132 mochilas grandes para estudiantes de primaria y secundaria—, con una inversión de 101.2 millones de pesos.

Del 1 al 14 de agosto se realiza la dispersión hacia las direcciones regionales de todo el estado y el 15 de agosto se entrega a las direcciones de las escuelas; la instrucción del Gobernador David Monreal Ávila es que el 31 de agosto, día de inicio del ciclo escolar, las mochilas ya se encuentren en manos de las y los estudiantes.

Apoyos educativos por más de 691 mdp

La Secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, presentó los resultados de la estrategia Apoyos Educativos para el Bienestar, que atiende a los 58 municipios del estado con tres apoyos universales —útiles escolares, uniformes y zapato escolar— y que acumula una inversión total de 691 millones 8 mil 123.09 pesos.

El objetivo de la estrategia es contribuir a la permanencia escolar y reducir el rezago educativo mediante apoyos universales que fortalezcan el bienestar de las familias en las escuelas públicas del estado.

Para 2026 se destinan 82 millones de pesos a útiles escolares en beneficio de 267 mil 248 estudiantes. El operativo de entrega correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 inicia a partir del 31 de agosto de 2026 y abarcará todas las escuelas primarias y secundarias del estado, con más de 260 mil alumnas y alumnos beneficiados.

Inzace, 1 mil 908 mdp de inversión en el sexenio

La Directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, Laura Elvia Bermúdez Valdés, informó que, como parte de la Agenda del Progreso 2026, del 1 de enero al 31 de julio de este año, se construyen 375 obras, con una inversión de 668 millones 277 mil 816.86 pesos.

El desglose considera 355 millones 426 mil 242.78 pesos en atención a educación básica, con 242 obras; 20 millones 492 mil 530.44 pesos en fortalecimiento de educación media, con 22 obras; 214 millones 202 mil 848.66 pesos en proyectos estratégicos de nivel superior, con 54 obras; y 78 millones 156 mil 194.98 pesos en fortalecimiento municipalista, OPD’s y OPA’s, con 57 obras.

Durante el ejercicio 2026, el instituto programó 1 mil 500 acciones: 291 de construcción y rehabilitación de aulas, por 453.1 millones de pesos; 176 de construcción y rehabilitación de servicios sanitarios, por 209.2 millones; 144 de construcción y mantenimiento general de anexos escolares y domos, por 198 millones; 601 de servicios técnicos relacionados con la obra pública, mobiliario y equipo, por 47.1 millones; 136 de rehabilitación general en centros educativos de nivel superior, por 253.2 millones; y 152 de construcción y rehabilitación de muros perimetrales, por 160 millones de pesos.