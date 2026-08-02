Defender el campo zacatecano garantiza transformación y soberanía alimentaria: Geovanna Bañuelos

Zacatecas, Zac.- Al continuar en sus recorridos por diversos municipios de Zacatecas, la senadora Geovanna Bañuelos, aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía por la coalición integrada por el Partido del Trabajo (PT), Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que rescatar el campo zacatecano debe convertirse en una prioridad estratégica para garantizar el desarrollo económico, la soberanía alimentaria y el bienestar de miles de familias que viven de la actividad agropecuaria.

Geovanna Bañuelos destacó que Zacatecas es una potencia agroalimentaria nacional. Es el principal productor de frijol del país, líder en chile seco y uno de los estados con mayor producción de ajo, cebolla, uva y ganado. Además, miles de toneladas de productos zacatecanos se exportan cada año a mercados como Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa, lo que demuestra el enorme potencial competitivo de la entidad.

«Nuestro campo no sólo alimenta a Zacatecas, alimenta a México. Sin embargo, durante muchos años las y los productores enfrentaron el abandono, la falta de financiamiento y la ausencia de políticas públicas que impulsaran la productividad. Como aspirante a la Coordinación Estatal, estoy cierta de que hoy tenemos la oportunidad de consolidar la transformación del campo y ponerlo nuevamente en el centro del desarrollo del estado», señaló.

Geovanna Bañuelos subrayó que, para defender la transformación y la soberanía en Zacatecas, es indispensable fortalecer uno de los sectores que más empleo genera en las comunidades rurales. Recordó que una parte importante del territorio agrícola depende de las lluvias, por lo que es urgente impulsar políticas que incrementen la tecnificación del riego, el aprovechamiento eficiente del agua y la modernización de la infraestructura productiva.

La aspirante a la Coordinación Estatal señaló que Zacatecas cuenta con grandes áreas de oportunidad, entre las que destacan:

Consolidar el liderazgo nacional en la producción de frijol, chile seco y ajo.

Incrementar el valor agregado mediante la agroindustria y el procesamiento de alimentos.

Fortalecer las cadenas de exportación para ampliar mercados internacionales.

Impulsar la innovación tecnológica, la mecanización y la agricultura sustentable.

Aprovechar el potencial ganadero del estado mediante mejores esquemas de sanidad, genética y comercialización.

Generar oportunidades para que las y los jóvenes permanezcan en sus comunidades y encuentren en el campo una actividad rentable.

“Con orgullo debemos decir que mi estado es una de las entidades con mayor vocación agropecuaria a nivel nacional. El 86% de la superficie es de temporal y 13.6% de riego. Por lo que debemos conocer los retos y oportunidades para las mujeres y los hombres que siembran nuestra tierra”.

En este sentido, Geovanna Bañuelos reconoció que el sector enfrenta retos estructurales que requieren atención permanente, entre ellos la escasez de agua, los efectos del cambio climático, las sequías recurrentes, el incremento en los costos de producción, el acceso limitado al financiamiento, la volatilidad de los precios agrícolas, el envejecimiento de los productores y los riesgos sanitarios derivados de plagas y enfermedades que amenazan la producción agropecuaria.

Geovanna Bañuelos destacó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado al campo como una prioridad nacional mediante programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, el fortalecimiento de la sanidad agroalimentaria y la ampliación del Programa de Acopio de Frijol, que en 2026 proyecta beneficiar a más de 20 mil productores zacatecanos con el acopio de 106 mil toneladas del grano.

«Rescatar el campo zacatecano significa garantizar la soberanía alimentaria, fortalecer la economía regional y ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes todos los días trabajan la tierra. Defender la transformación también significa defender a nuestras productoras y productores, porque donde hay un campo fuerte hay comunidades con futuro, empleo, bienestar y paz», concluyó la aspirante a la Coordinación Estatal por el Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista de México.