Inicia segundo periodo de sesiones de PJEZ

Zacatecas, Zac.- En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, este lunes se dio inicio formalmente con el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de los tres órganos colegiados que conforman al Poder Judicial del Estado.

Las sesiones fueron encabezadas, respectivamente, por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez; la Magistrada Presidenta Interina del Tribunal de Disciplina Judicial, Vania Arlette Vaquera Torres; y la Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial, Norma Esparza Castro, quienes dieron apertura formal a este periodo de actividades, el cual concluirá el último día hábil de la segunda quincena del mes de diciembre, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Con el inicio de este segundo periodo ordinario también concluye el esquema de guardias implementado con motivo del receso vacacional. En consecuencia, se informa a la ciudadanía, a las personas usuarias del sistema de justicia, a las y los litigantes y al público en general que todos los órganos jurisdiccionales y las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Zacatecas reanudan sus labores de manera ordinaria, brindando atención y servicios en sus horarios habituales.

Las sesiones ordinarias de los tres plenos representan un espacio fundamental para la conducción institucional del Poder Judicial del Estado, ya que en ellas se analizan, deliberan y aprueban los acuerdos que orientan la función jurisdiccional, la disciplina judicial y la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.

La coordinación entre estos tres órganos colegiados fortalece la gobernanza judicial, garantiza la continuidad del servicio público de impartición de justicia y consolida un modelo institucional basado en la legalidad, la transparencia y la eficiencia.